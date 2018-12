Ensemble Montréal propose la création d'un poste de commissaire auprès de la communauté LGBTQ+







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le chef d'Ensemble Montréal, M. Lionel Perez, et la leader de l'Opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, ont présenté une motion demandant la création d'un poste de commissaire auprès de la communauté LGBTQ+ à la Ville de Montréal.

« Il s'agit d'une demande de longue date de la communauté, à laquelle l'administration précédente avait répondu positivement. Nous croyons que le temps est venu de relancer cette idée et de montrer à la communauté LGBTQ+ que la Ville est à l'écoute de ses préoccupations », a déclaré M. Perez.

Celles-ci sont nombreuses, d'où l'importance d'un tel poste puisque la personne choisie agira à titre d'intermédiaire entre l'administration municipale et la communauté LGBTQ+.

« Cette communauté est fortement attachée à Montréal et compte parmi les plus dynamiques de la ville. En contrepartie, elle fait face à des enjeux spécifiques qui méritent une attention particulière. Mentionnons seulement les questions de sécurité et de lutte contre la discrimination, dans un contexte où les crimes et incidents haineux sont en forte hausse au Québec », a expliqué Mme Boivin-Roy.

Sur le plan du développement économique et du tourisme, la communauté LGBTQ+ joue aussi un rôle important centré, entre autres, autour du Village, de la rue Sainte-Catherine Est et du Festival Fierté Montréal. « Au cours des prochaines années, il y aura des décisions importantes à prendre. Le Village, centre d'attraction de la communauté, se redéfinit peu à peu et change de vocation. Il faudra s'assurer que les décisions de la Ville soient prises en harmonie avec les désirs de la communauté », a ajouté Mme Boivin-Roy.

Enfin, la personne qui occupera le poste de commissaire sera également chargée de définir et de veiller à l'application de la Politique de la diversité sexuelle à la Ville de Montréal, qui fera en sorte que les droits des personnes LGBTQ+ seront respectés à la Ville et qui donnera des outils pour que la Ville, en tant qu'employeur, puisse soutenir la diversité des genres et combattre la discrimination dans les pratiques d'embauches.

