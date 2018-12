Déclaration des membres démissionnaires du conseil d'administration du Comité organisateur national des Jeux de la Francophonie (CNJF)







MONCTON, NB, le 12 déc. 2018 Au cours des derniers jours, nous avons assisté à une série de reportages médiatiques et réactions publiques entourant le plan d'affaire proposé pour les Jeux de la Francophonie de 2021 qui ont suscité une controverse malheureuse entourant la planification et la livraison des Jeux.

Cet ombre empêche de voir la véritable histoire que sont les avantages et les importantes opportunités que ces Jeux pourraient apporter à notre région et à notre province, non seulement en 2021, mais pour les générations à venir, qu'elles soient francophones ou anglophones.

Le Nouveau-Brunswick s'est vu offrir une occasion indéniable d'accueillir un événement comparable aux Jeux Olympiques d'hiver, en termes de nombre de participants et aux Jeux du Commonwealth, en termes de nombre de pays représentés. Cette opportunité pourrait placer notre province sur la scène mondiale et entraîner un essor considérable de la croissance économique et culturelle. Les Jeux de la Francophonie précédents ont entraîné des avantages économiques importants, une immigration accrue et des legs en matière d'infrastructure, de culture et de capacité en matière d'organisation d'événements majeurs.

Les événements de la dernière semaine ont détourné l'attention de ces objectifs et nous font croire que nous n'avons plus la confiance nécessaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour continuer notre mandat.

En tant que membres bénévoles nommés par le gouvernement provincial, nous annonçons aujourd'hui notre démission du conseil d'administration du CNJF- en vigueur immédiatement. Nous avons soumis notre démission au Ministre responsable de la Francophonie. Notre démission fait suite à la démission plus tôt aujourd'hui de la cinquième personne nommée par le gouvernement provincial pour des raisons de nature professionnelles.

Nous considérons que nous avons fait le travail qui nous a été demandé, soit de développer un plan d'affaires visant à organiser des Jeux à la hauteur des autres Jeux de la Francophonie et des grands événements internationaux et assurer des legs pour la communauté.

L'équipe d'organisation des Jeux est composée de personnes qualifiées et passionnées qui ont à coeur le bien-être de l'ensemble de la population du Nouveau-Brunswick. Ils ont besoin de soutien.

Tous les gens impliqués dans ce projet, qu'ils soient bénévoles ou employés, sont de fiers Acadiens, fiers Néo-Brunswickois et fiers Canadiens. Ce sont des gens qui croient foncièrement que le N.-B. peut se tailler une place sur la scène internationale, notamment à travers la plateforme qu'offre la Francophonie internationale.

Nous souhaitons que ces démissions permettront aux partenaires de revenir à la table des négociations dans un climat médiatique et politique plus sain. Nous demeurons très excités à l'opportunité qui se présente au Nouveau-Brunswick d'accueillir le monde chez nous. Nous voulons le succès des Jeux de la Francophonie et nous souhaitons que notre départ permettra de reprendre la planification nécessaire afin de saisir les opportunités et faire en sorte que notre province ressorte gagnante.

Aucune entrevue ne sera accordée par les membres démissionnaires.

Sincèrement,

Eric Mathieu Doucet

Mirelle Cyr

Éric Cormier

Kim Rayworth

