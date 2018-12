Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 13 décembre 2018

10 h 00

Le premier ministre participera à une table ronde sur l'égalité des sexes et la participation économique des femmes en l'honneur de Kate McInturff. La ministre de la Condition féminine, Maryam Monsef, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, le ministre des Finances, Bill Morneau, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patricia Hajdu, participeront également.