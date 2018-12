Le gouvernement du Canada et le Congrès des peuples autochtones signent un accord politique







OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Le 5 décembre 2018, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones, Robert Bertrand, chef national, et Kim Beaudin, chef adjointe nationale du Congrès des peuples autochtones, ont signé l'Accord politique Canada?Congrès des peuples autochtones.

L'accord constitue une étape importante vers le renouvellement d'une relation entre le Congrès des peuples autochtones, l'une des cinq organisations nationales représentant les Autochtones, et le gouvernement du Canada. Cette relation est fondée sur le respect, la coopération et le partenariat.

Aux termes de l'Accord politique Canada?Congrès des peuples autochtones, le gouvernement du Canada et le Congrès des peuples autochtones dégageront leurs priorités communes et élaboreront conjointement une politique pour améliorer les conditions socioéconomiques des membres du Congrès des peuples autochtones, c'est?à?dire les Indiens inscrits et non inscrits vivant hors réserve, les Inuit de NunatuKavut et les Métis.

« Nous sommes ravis d'établir un nouvel Accord politique Canada?Congrès des peuples autochtones pour faire progresser nos priorités communes dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Je remercie le Congrès des peuples autochtones d'avoir défendu ses intérêts; cette mobilisation a rendu la signature de cet accord possible. Je me réjouis que l'on poursuive notre travail ensemble afin de régler les enjeux qui importent le plus à vos membres. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, la signature de l'Accord politique Canada?Congrès des peuples autochtones constitue une percée importante pour nos membres. C'est la première fois que nous signons avec le gouvernement une entente qui reconnaît la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels et nos 17 ans de lutte pour la reconnaissance. Nous célébrons cette réussite et accueillons avec joie la perspective d'une collaboration avec le gouvernement en vue de la planification et de la prestation de services auprès de notre population. »

Robert Bertrand

Chef national, Congrès des peuples autochtones

« Cet accord politique constitue un pas important dans notre lutte pour la reconnaissance. Il est le symbole d'un engagement de la part du gouvernement à l'égard de l'inclusion du Congrès des peuples autochtones dans les questions touchant les droits, les intérêts et les besoins des membres de notre communauté vivant à l'extérieur des réserves. »

Kim Beaudin

Chef adjointe nationale, Congrès des peuples autochtones

