Événement de la GRC dans la RCN « Bourrer la voiture de police » : Partageons la joie de donner







OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Les membres de la GRC dans la région de la capitale nationale invitent les citoyens à se joindre à eux le samedi 15 décembre afin de « Bourrer la voiture de police ». Les policiers feront la cueillette de jouets pour Toy Mountain, ainsi que de denrées non périssables pour la Banque alimentaire d'Ottawa.

Les gens peuvent déposer ces items entre 8 h et 15 h au stationnement du Walmart d'Orléans, 3900, chemin Innes. Apportez un jouet neuf non emballé et aidez la GRC à « Bourrer la voiture de police »!

Cet événement communautaire sera haut en couleurs. Sur le site :

le Groupe tactique d'intervention avec leur véhicule blindé

des chiens policiers

des voitures de police (les enfants pourront s'y asseoir et parler au Père Noël sur la fréquence radio)

des policiers de la GRC et du Service de police d' Ottawa

l'ours Prudent sera également de la partie et offrira des sacs cadeaux aux enfants.

L'événement « Bourrer la voiture de police », qui a débuté l'an dernier dans la RCN, est aussi une occasion d'apporter du réconfort aux enfants du CHEO qui ne pourront pas être à la maison à Noël. Certains d'entre eux ne peuvent être exposés à aucun virus. Alors, au lieu de leur apporter des jouets en personne, les employés de Division nationale de la GRC ont amassé des fonds pour faire don de télévisions et de consoles vidéo pour la pièce stérile où les enfants peuvent aller jouer.

Les médias sont les bienvenus à cet événement pour séance photos. Pour obtenir une entrevue, veuillez noter que le porte-parole de la GRC représentant l'équipe organisatrice sera disponible entre 11 h et midi. Les policiers de la GRC apporteront les jouets à Toy Mountain au centre commercial Place d'Orléans vers 15 h 45.

« Chaque jour, nous déployons tous nos efforts pour la sécurité de nos collectivités, » dit le caporal Éric Laperrière de la Police de protection - Services généraux de la GRC. « En tant que policiers, nous avons aussi bien à coeur le bien-être des citoyens. Cet événement nous permet de partager la joie de donner collectivement et d'illuminer le temps des fêtes pour les enfants de notre communauté qui sont dans le besoin. »

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 15:48 et diffusé par :