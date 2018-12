Nouvelles indications comptables pour les créateurs de valeur du monde actuel







TORONTO, le 12 déc. 2018 /CNW/ - En vue de la prochaine saison des rapports annuels, le Conseil des normes comptables (CNC) publie le texte révisé de son Cadre de communication des mesures de la performance : Lignes directrices d'application volontaire destinées à accroître la pertinence de l'information financière.

Ce cadre est conçu pour aider les entités - sociétés ouvertes, sociétés fermées, organismes sans but lucratif, régimes de retraite, etc. - à améliorer la qualité des mesures de la performance financière et non financière qu'elles choisissent de communiquer hors de leurs états financiers.

« Les investisseurs, les apporteurs, les prêteurs et autres utilisent ce type d'informations pour prendre des décisions financières. La qualité de ces mesures de la performance est donc importante », affirme la présidente du CNC, Linda Mezon. « Les mesures de la performance servent aussi à faire le lien avec les stratégies, les buts et les objectifs de l'entité. Ce lien fait ressortir la valeur qu'apporte l'entité, d'où l'utilité et la transparence de ces mesures. »

Une version préliminaire du Cadre avait été publiée en juin, après quoi le CNC a mené jusqu'au 1er octobre une vaste consultation - rencontres en personne, enquêtes, appel à commentaires écrits - pour obtenir des avis sur les propositions contenues dans son projet de Cadre. Les réponses sont venues de plus de 350 parties prenantes, qui représentaient des entreprises et des organismes sans but lucratif canadiens, mais aussi des organisations du monde entier, y compris des normalisateurs.

« Nous sommes vraiment enchantés de voir que notre consultation sur le projet de Cadre a suscité la participation dans le monde entier, dit Mme Mezon. Nous avons bien sûr reçu beaucoup de réponses de parties prenantes canadiennes à qui le Cadre est destiné : dirigeants et administrateurs qui sélectionnent et établissent les mesures de performance, utilisateurs de ces mesures. »

Ce vaste éventail de répondants a manifesté un appui considérable à l'égard du Cadre et de ce qui y est préconisé. Le CNC considère les indications du Cadre comme complémentaires à celles des autorités de réglementation en matière de valeurs mobilières.

Le CNC continuera de favoriser activement l'application du Cadre par des activités de formation et d'information. Il maintiendra également le dialogue avec les entités qui appliquent le Cadre, qu'il entend mettre à jour à mesure que l'environnement évolue.

Pour de plus amples renseignements sur cette première édition du Cadre de communication des mesures de la performance, voir FRASCanada.ca/cnc-cadre.

