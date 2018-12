Le Conseil national de recherches du Canada reconnaît les réalisations scientifiques et technologiques de ses employés







Les Prix pour réalisations exceptionnelles de 2018 honorent l'excellence des employés du CNRC.

OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Les employés ont été aujourd'hui reconnus et salués pour leurs contributions aux réalisations scientifiques et technologiques du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) au cours de la dernière année.

Les lauréats ont été proposés par des pairs dans le cadre d'un processus de mise en candidature où doit être démontrée l'excellence de la contribution de la personne ou de l'équipe, ainsi que les retombées de ses contributions pour les parties intéressées.

Des Prix pour réalisations exceptionnelles sont remis par le CNRC dans les catégories suivantes : excellence en recherche; partenariats; percées scientifiques et technologiques. Ces prix récompensent les réalisations et les comportements qui soutiennent les valeurs du CNRC, reconnaissent les employés et les leaders de l'ensemble de l'organisation qui offrent un rendement exceptionnel et font la promotion des avancées scientifiques et technologiques bénéfiques à la population canadienne.

Faits en bref

Le Conseil national de recherches du Canada a reconnu 123 employés en 2018 avec un Prix pour réalisations exceptionnelles.

La médaille Schneider est la plus haute distinction conférée à un employé du Conseil national de recherches du Canada ; elle a été décernée, cette année, à Wayne Conlan (Ph.D.) pour honorer sa carrière au service de la lutte contre les maladies infectieuses.

; elle a été décernée, cette année, à (Ph.D.) pour honorer sa carrière au service de la lutte contre les maladies infectieuses. Le Conseil national de recherches du Canada , le plus grand organisme de recherche du gouvernement fédéral, se consacre à quatre grands secteurs de recherche-développement et comprend un total de quatorze centres de recherches répartis dans l'ensemble du Canada . Axé sur la recherche-développement dans des secteurs industriels clés, dont les transports et la fabrication, le génie, les sciences de la vie et les technologies émergentes, le CNRC peut s'enorgueillir de son offre unique allant des services techniques et consultatifs aux installations de recherche, en passant par des possibilités d'octroi de licences d'exploitation, de programmes et d'occasions de partenariat.

Citations

«?Les Prix pour réalisations exceptionnelles du Conseil national de recherches du Canada mettent en valeur le talent et l'engagement de nos employés. Le CNRC compte de nombreuses réalisations dans les domaines des sciences, du génie et de la technologie, ainsi qu'à titre de collaborateur avec des entreprises, des universités et d'autres ministères. Les employés talentueux du CNRC contribuent au succès de l'organisation et, par ricochet, à la science et à l'innovation canadiennes.?»

Iain Stewart

Président, Conseil national de recherches du Canada

«?Le Canada profite énormément des compétences et des réalisations des employés du Conseil national de recherches du Canada dont le travail est reconnu aujourd'hui. Leurs efforts soutiennent le développement de connaissances et de technologies essentielles qui contribuent à améliorer la vie des Canadiens.?»

Kristy Duncan

Ministre des Sciences du Canada

Lien connexe

Document d'information : Les réussites et l'excellence scientifique soulignées lors de la cérémonie de remise des Prix pour réalisations exceptionnelles du Conseil national de recherches du Canada.

