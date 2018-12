VIA Rail octroie à Siemens Canada le contrat pour remplacer sa flotte dans le corridor Québec-Windsor







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a aujourd'hui annoncé l'octroi d'un contrat de 989 millions de dollars à Siemens Canada pour la construction des 32 rames de trains qui remplaceront la flotte actuellement exploitée dans le corridor Québec - Windsor. Siemens Canada a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres équitable, ouvert, rigoureux et transparent sous la supervision d'un surveillant en matière d'équité indépendant et du conseil d'administration de VIA Rail. L'évaluation des proposants s'est fondée sur le respect de l'échéancier, la qualité des produits et le prix.

VIA Rail exploite des trains parmi les plus vieux en Amérique du Nord, certains datant des années 1950, et la plupart arrivant à la fin de leur vie utile. VIA Rail commencera à retirer une partie de sa flotte en 2019. Pour cette raison, le respect de l'échéancier a été un critère essentiel pour conserver le niveau de service et les emplois actuels dans le corridor Québec - Windsor.

À compter de 2022, des millions de passagers de VIA Rail dans le corridor le plus achalandé du Canada profiteront d'une toute nouvelle génération de trains offrant des sièges plus confortables, plus de places pour les personnes à mobilité réduite et des technologies de pointe qui réduiront la consommation de carburant et l'empreinte carbone des voyageurs.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la nouvelle flotte de VIA Rail dans le Corridor :

Confort amélioré : éclairage à DEL, ports USB, sièges larges, zones silencieuses, nouvel aménagement intérieur, rangement à vélos et espaces améliorés pour les bagages.

Caractéristiques d'accessibilité universelle améliorées qui surpassent les normes en la matière : plusieurs espaces pour les fauteuils roulants et autres aides à la mobilité, numéros de sièges en braille, places pour accompagnateurs, bouton d'appel d'urgence près de chaque siège, toilettes plus grandes et entièrement accessibles, et élévateur intégré pour aides à la mobilité dans chaque rame de train.

Caractéristiques de sécurité améliorées surpassant les normes les plus récentes.

Moteurs de locomotives améliorés respectant les normes d'émission de niveau 4.

Fonctionnement bidirectionnel réduisant les coûts et augmentant la capacité de transport.

Durant le cycle de vie prévu de 30 ans de la nouvelle flotte, sa maintenance sera confiée à des employés qualifiés de VIA Rail des centres de maintenance de Montréal et de Toronto de VIA Rail. Ces activités feront l'objet d'un contrat de fourniture de pièces de rechange et d'assistance technique de 15 ans, dont la valeur est estimée à 23,7 millions de dollars par année.

Évaluation des propositions

Quatre comités composés d'évaluateurs internes et externes ont fait une évaluation approfondie et rigoureuse des propositions soumises par les trois fournisseurs qualifiés :

Comité technique : chargé d'évaluer la qualité technique de chaque rame de trains proposée, notamment sur le plan de la conformité réglementaire, de l'expérience des passagers, de l'accessibilité et de la performance.

Comité de la livraison commerciale : chargé d'évaluer la capacité du fournisseur à livrer les rames de trains à temps.

Comité du prix et de l'analyse financière : chargé d'évaluer l'offre de chaque fournisseur sur le plan financier, notamment le prix et le cautionnement d'exécution.

Comité d'examen des conflits d'intérêts : chargé de gérer les situations de conflit d'intérêts, au besoin.

Modernisation de VIA Rail

Le remplacement de la flotte du corridor Québec - Windsor s'inscrit dans le cadre du plan de VIA Rail pour la transformation des services ferroviaires voyageurs canadiens. Ce plan prévoit aussi la rénovation d'une partie du matériel roulant utilisé sur les liaisons longs parcours de VIA Rail. En conséquence, les travaux suivants ont été annoncés plus tôt en 2018 à plusieurs endroits:

17 voitures accessibles - Bombardier - La Pocatière

25 voitures de la classe Économie - CAD Industries Ferroviaires - Montréal

4 voitures-restaurants - Rail GD - Gaspésie

33 voitures des classes Économie et Affaires - VIA Rail - Montréal

Ces travaux représentent un investissement d'environ 154 millions de dollars et mobiliseront 300 travailleurs au Québec.

Citations

« À l'image de ses pratiques commerciales habituelles, VIA Rail a mené un processus d'appel d'offres : équitable, ouvert, rigoureux et transparent. En invitant tous les fournisseurs intéressés à soumissionner, la Société a pu récolter les fruits d'un processus concurrentiel auquel les meilleures sociétés de chemin de fer au monde ont participé pour devenir le fournisseur de la flotte du corridor Québec - Windsor. Le conseil d'administration de VIA Rail est convaincu que l'annonce d'aujourd'hui représente le meilleur rapport qualité-prix pour tous les Canadiens. »

Françoise Bertrand

Présidente du conseil d'administration, VIA Rail Canada

« Comme nous commençons à retirer graduellement la flotte actuelle, la livraison de la nouvelle flotte dans les temps nous permettra de maintenir le niveau de service offert dans le corridor Québec - Windsor, tout en améliorant considérablement l'expérience des passagers. Nous remercions le gouvernement du Canada de sa confiance envers VIA Rail et de cet investissement historique dans son avenir durable. »



Yves Desjardins-Siciliano

Président et chef de la direction, VIA Rail Canada

« Nos nouveaux trains offriront aux voyageurs de VIA Rail une expérience de voyage plus confortable et plus accessible, tout en appuyant les objectifs de durabilité de VIA Rail. Siemens faisant partie du tissu canadien depuis plus d'un siècle, nous sommes résolus à aider ce pays à devenir plus fort et à s'améliorer continuellement. Ce projet de remplacement du parc reflète cet engagement et bénéficie de notre expérience mondiale. »

Faisal Kazi

Président et chef de la direction, Siemens Canada

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port environ 4,4 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

À propos de Siemens Canada

Depuis 1912, Siemens Canada est synonyme d'excellence technologique, d'innovation, de qualité et de fiabilité. Les technologies de Siemens dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation aident à la concrétisation de ce qui compte vraiment pour les Canadiens. De l'Atlantique au Pacifique, les employés de Siemens Canada proposent des solutions en matière d'énergie durable, d'infrastructure intelligente et d'entreprise numérique. Étant l'un des plus importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de solutions efficaces de production et de transport de l'énergie, et un pionnier au chapitre des solutions en matière d'infrastructure, d'automatisation, d'entraînement et de logiciels destinées à l'industrie. Par l'intermédiaire de sa filiale gérée séparément, Siemens Healthineers, l'entreprise est également un important fournisseur d'équipement d'imagerie médicale - comme les systèmes de tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique - ainsi qu'un fournisseur de premier plan dans le secteur des diagnostics en laboratoire et des TI cliniques. Les ventes de Siemens Canada pour l'exercice 2018 (qui a pris fin le 30 septembre) s'élevaient à 2,2 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 300 employés et 44 emplacements à l'échelle du pays, dont neuf usines de production. Pour en savoir plus, visitez le site www.siemens.ca.

Suivez VIA Rail

Twitter : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 13:57 et diffusé par :