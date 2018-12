Le programme complet du Sommet sur l'opération et la maintenance 2019 est maintenant disponible







Reflétant un engagement clair pour l'excellence en matière de sécurité, le programme est centré sur la collaboration ainsi que les avancées technologiques et opérationnelles.

OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) a dévoilé aujourd'hui le programme de son Sommet sur l'opération et la maintenance 2019, le plus gros du genre au Canada. Nous attendons plus de 300 professionnels canadiens et américains du domaine de l'énergie éolienne; il s'agit donc de l'occasion parfaite de connaître les nouveautés sur le plan des technologies, de l'innovation et des services dans l'industrie éolienne, qui est en plein essor. C'est aussi une formidable chance de réseauter avec les chefs de file du domaine, que soit de manière structurée ou informelle.

Le rassemblement aura lieu au Hilton Mississauga/Meadowvale de Toronto (Ontario) les 29 et 30 janvier 2019.

Un des thèmes principaux du Sommet sera l'amélioration du lien entre les gens, la technologie, les organisations, l'élaboration de politiques publiques et l'expérience. Cette évolution provoque de rapides avancées en matière d'opération et de maintenance dans notre industrie, et ce, tant à l'échelle mondiale qu'au Canada. S'ajoutent à cela les nouvelles idées des chercheurs et des entrepreneurs, des présentations éclair au sujet de nouveaux produits et services sur lesquelles les délégués pourront voter, le plus grand espace d'exposition de l'histoire de l'événement, des kiosques soulignant les dernières recherches et une séance consacrée aux entreprises émergentes et aux innovations.

Nous accorderons aussi beaucoup d'attention à la santé et la sécurité, un élément prééminent dans tous les aspects des activités d'opération et maintenance de notre industrie. Les principes d'une culture forte en la matière seront mis en évidence lors des exposés et des séances. Le comité de santé et sécurité tiendra d'ailleurs une rencontre, à laquelle tous les participants sont invités.

Les participants pourront aussi assister au déjeuner de remise des prix de CanWEA - Catégorie opération et maintenance, pendant lequel seront remis deux prestigieux prix annuels : celui de la réalisation exceptionnelle et celui d'excellence en matière de santé et de sécurité.

Contexte

Le Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA s'inscrit dans le Programme sur l'opération et la maintenance de CanWEA, qui permet à l'industrie éolienne de collaborer dans des domaines comme les données de référence, les pratiques en santé et sécurité, le réseautage dernier cri, les innovations et la recherche, ainsi que la diffusion de l'information sur des enjeux cruciaux comme la faune et l'environnement.

Au mois d'août 2018, on trouvait au Canada 6 590 éoliennes qui produisent un total de 12 796 mégawatts de puissance installée. La croissance à ce chapitre est stimulée par une diminution de 67 % dans les coûts de l'énergie éolienne depuis 2009 et les prévisions qui indiquent que cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Le Guide des meilleures pratiques de sécurité électrique pour les parcs éoliens, une publication déterminante pour l'industrie éolienne canadienne qu'on doit au caucus Opération et maintenance de CanWEA, a pour objet l'application de pratiques sécuritaires dans l'opération et la maintenance des systèmes électriques des installations éoliennes. Ce document contient un éventail de ressources pour les propriétaires et les exploitants de parcs éoliens ainsi que les fabricants d'équipement et les fournisseurs de services du secteur.

À propos de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA)

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et LinkedIn. Pour en savoir plus, visitez canwea.ca/fr.

