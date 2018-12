Le premier ministre annonce la nomination de quatre sénateurs







OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé les sénatrices et le sénateur indépendants suivants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Mme Anderson, fière Inuvialuite, travaille depuis plus de 20 ans en tant que fonctionnaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, servant ainsi les communautés et les peuples autochtones du territoire. Membre active de sa communauté, elle a consacré une grande partie de sa vie professionnelle et personnelle à améliorer le système juridique du territoire.

Mme Duncan, ancienne première ministre du Yukon, possède une vaste expérience du monde des affaires et au sein de la fonction publique. Elle contribue activement à sa communauté en tant que bénévole et s'implique également dans le domaine du sport au Yukon.

Le Dr Kutcher est un spécialiste de renom dans le domaine de la santé mentale des adolescents. Il est également un chef de file en matière de recherche, de défense des intérêts, de formation et de politiques entourant la santé mentale. Il s'est impliqué dans ce domaine dans une vingtaine pays.

La Dre Moodie a grandement contribué à réduire les inégalités sociales et les écarts en matière de santé entre les enfants et entre les communautés à l'échelle locale et internationale. Elle travaille présentement comme néonatalogiste à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto et comme enseignante clinique au département de pédiatrie de l'Université de Toronto.

Ces personnes ont été recommandées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et sélectionnées au moyen d'un processus ouvert à tous les Canadiens. Depuis l'entrée en vigueur de ce processus, la proportion de femmes au siégeant au Sénat est passée de 37 % à 47 %. De plus, le nombre de sénateurs qui s'identifient en tant qu'Autochtones a plus que doublé. Ces nominations ont permis de combler tous les sièges vacants restants au Sénat.

« Ces quatre nouveaux sénateurs indépendants apportent de l'expérience et des connaissances précieuses dont le Parlement et l'ensemble du Canada bénéficieront grandement. Ils ont une grande expérience dans le domaine du service public et ils ont consacré leurs carrières à faire une différence dans la vie des autres. Je suis impatient de travailler avec eux sur les enjeux qui sont les plus importants pour les Canadiens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je remercie tous les membres du Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat pour leur excellent travail. Leurs recommandations nous ont aidés à nommer des sénateurs qui reflètent la diversité du Canada et qui apporteront des contributions importantes aux travaux du Parlement. Ils rehausseront la barre en matière d'intégrité, de collaboration et d'impartialité dans la Chambre rouge. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat a maintenant un effectif complet de 105 sénateurs, une première en huit ans.

Il y a eu 49 nominations au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

