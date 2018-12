Développement international Desjardins : nomination d'un nouveau président-directeur général







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, est heureux d'annoncer la nomination de M. Gerardo Almaguer, à titre de président-directeur général de Développement international Desjardins (DID). Il succède à Anne Gaboury, qui avait manifesté son intention, après 16 ans à la barre de DID, d'explorer d'autres horizons.

M. Almaguer dirigera les activités et l'évolution de DID, une organisation reconnue aujourd'hui comme un leader mondial dans le secteur de la microfinance. Il devra relever les nombreux défis que représentent l'aide internationale et rendre davantage accessibles aux populations moins favorisées de la planète des services financiers diversifiés, sécuritaires et répondant à leurs besoins. L'organisation est présentement active dans 30 pays et compte 100 employés.

Depuis 2016, M. Almaguer était directeur principal Financement agricole et Sécurité alimentaire chez DID. Ingénieur et titulaire d'un diplôme de 2e cycle en administration, il possède une expérience de près de 20 ans à l'international, dont 12 à l'emploi de DID. Il a acquis une bonne connaissance de l'ensemble des opérations reliées au fonctionnement d'institutions financières de proximité ainsi qu'une compréhension globale des enjeux liés au financement agricole et au financement de la petite entreprise.

M. Berthiaume remercie Anne Gaboury pour l'envergure de son travail et l'influence déterminante qu'elle a exercé sur l'évolution de DID au fil des nombreux changements survenus dans le secteur de l'aide au développement.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 13:00 et diffusé par :