Elles sont arrivées - De nouvelles bonifications au programme Récompenses multiniveau de WestJet pour 2018







Le nouveau niveau Platine présente le taux d'accumulation et les avantages les plus généreux, alors que les membres des niveaux Or et Argent profitent de nouvelles bonifications, en vigueur dès le 12 décembre 2018.

CALGARY, le 12 déc. 2018 /CNW/ - WestJet présente aujourd'hui un tout nouveau niveau Platine pour son programme Récompenses WestJet et d'autres bonifications, juste à temps pour le temps des Fêtes.

Dès aujourd'hui, les niveaux Platine, Or et Argent de Récompenses WestJet permettront à leurs membres de profiter encore plus du programme pour grands voyageurs de WestJet. Des récompenses de seuil seront remises plus fréquemment, et les forfaits Vacances WestJet pourront être appliqués au cumul des dépenses de vol reconnues.

« Notre programme Récompenses WestJet est totalement transparent et procure à ses membres toujours plus d'avantages, de flexibilité et de certitude, mentionne d'Arcy Monaghan, vice-président, programmes de fidélisation chez WestJet. Dans le contexte où nos nouveaux Boeing 787 Dreamliners viennent élargir nos horizons mondiaux et où nous introduisons notre configuration de sièges 2 x 2, nous rendons encore plus aisé l'accès pour nos clients fidèles aux avantages et privilèges des classes élites avec l'annonce des bonifications au programme Récompenses ».

Platine

En atteignant le niveau Platine, les invités de WestJet profiteront du taux d'accumulation et des avantages les plus généreux qui soient. En atteignant le plateau des 8 000 $ en dépenses de vol annuelles reconnues, les membres Platine bénéficient d'un taux d'accumulation de 8 % sur les vols de WestJet, auquel s'ajoute un autre 2 % lorsque la réservation est effectuée à l'aide d'une carte WestJet World Elite MasterCard RBC. Les membres Platine profitent également de services prioritaires, d'un accès au salon d'aéroport ainsi que d'un accès prioritaire gratuit au surclassement vers notre cabine Privilège lorsqu'ils optent pour le tarif ÉconoFlex.

Or

Les grands voyageurs ont désormais accès au niveau Or lorsqu'ils ont accumulé des dépenses de vol de 5 000 $. Les membres reçoivent deux bons supplémentaires de présélection de sièges et obtiennent un accès prioritaire au surclassement Privilège, 48 heures avant le départ. De plus, les membres Or peuvent obtenir un accès prioritaire gratuit au surclassement vers notre cabine Privilège lorsqu'ils optent pour le tarif ÉconoFlex.

Argent

En accumulant 3 000 $ de dépenses reconnues, les membres du niveau Argent bénéficient de bonifications incluant un deuxième bagage enregistré gratuit, un accès prioritaire à l'enregistrement et au dépôt de bagage, ainsi qu'un embarquement en Zone 2. Les membres Argent peuvent également obtenir un accès prioritaire gratuit au surclassement vers notre cabine Privilège lorsqu'ils optent pour le tarif ÉconoFlex.

Autre bonification entrant en vigueur aujourd'hui, des récompenses de seuil seront remises plus fréquemment. Dès qu'ils auront atteint le seuil de 4 000 $ de dépenses reconnues, les membres du niveau supérieur recevront leur premier coupon pour compagnon utilisable dans l'ensemble du réseau WestJet ainsi qu'un bon additionnel pour chaque tranche de 2 000 $ dépensée par la suite. Toutes les récompenses de seuil sont utilisables pour les voyages en tarif Écono ou Privilège.

De plus, les forfaits Vacances WestJet peuvent dorénavant être appliqués au cumul des dépenses de vol reconnues, permettant ainsi aux membres du programme Récompenses WestJet d'atteindre plus rapidement les niveaux supérieurs.

D'autres bonifications au programme Récompenses WestJet seront annoncées au courant de l'année 2019, incluant des privilèges additionnels dans le salon d'aéroport, des services prioritaires supplémentaires, la présentation d'un programme exhaustif de surclassement, des améliorations aux différentes options libre-service automatisées, ainsi que des avantages réciproques avec notre coentreprise partenaire, Delta Air Lines (conditionnel à l'approbation des organismes de réglementation).

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

