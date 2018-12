Une nouvelle acquisition par le Musée des beaux-arts du Canada vient enrichir la collection de peintures du Second Empire français







OTTAWA, le 12 décembre 2018 /CNW/ - Une nouvelle acquisition du Musée des beaux-arts du Canada s'ajoute aux expositions permanentes dès aujourd'hui. La partie carrée (1870) du célèbre artiste français James Tissot (1836-1902) rejoint deux autres oeuvres de Tissot faisant partie de la collection et vient enrichir l'important fonds du Second Empire français (1852-1870) du Musée. Achetée directement de la succession de David R. Graham, La partie carrée n'a été exposée publiquement qu'à deux reprises incluant une première sur la scène internationale au Salon de Paris en 1870.

«?La partie carrée se range parmi les oeuvres les plus raffinées et ambitieuses de la première période parisienne de Tissot, affirme la conservatrice principale par intérim de l'art européen et américain Anabelle Kienle Po?ka. Ce chef-d'oeuvre de sa série du Directoire comprend des références à l'histoire et à l'histoire de l'art avec intelligence visuelle, esprit et humour. De grand format et magnifiquement peint, il constitue également un exemple éloquent du penchant de l'époque pour les scènes de genre, avec leur approche historique et révisionniste du sujet, tout en offrant un commentaire sur la vie moderne.?»

James Tissot (1836-1902) fut parmi les artistes les plus éminents, prospères et acclamés par la critique de sa génération en plus d'être largement admiré de ses contemporains. Le peintre a poursuivi une carrière à la fois en France et en Grande-Bretagne et a même anglicisé son prénom de Joseph à James. Tissot est réputé pour ses représentations de scènes de la vie urbaine contemporaine avec ses conventions sociales et ses modes en constante mutation. Ses oeuvres se veulent à la fois traditionnelles et modernes, inspirées des réalisations de l'avant-garde - Édouard Manet et Edgar Degas comptaient parmi ses amis - incluant de nouvelles technologies comme la photographie, et le recours à l'imagerie populaire.

La partie carrée (1870), en anglais The Foursome, met en scène deux couples autour d'un somptueux repas dans un parc au bord d'une rivière. Tissot, fils d'une mère modiste et d'un père drapier, excellait dans la représentation de vêtements en vogue. Les costumes de La partie carrée évoquent le Directoire (1795-1799) français, un régime politique entre la Terreur de la Révolution et ses violences, et l'empire napoléonien. Même elle se situe dans le passé, la scène de la peinture évoque des préoccupations modernes. Le travail de Tissot et de ses contemporains dans le cadre de l'hédonisme du Directoire et les changements radicaux dans l'ordre social qu'il a amenés résonnent comme un présage à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Les critiques parmi ses contemporains, tout en considérant la peinture comme tout aussi moderne, l'ont aussi vue sous un autre angle et y ont trouvé un style qui révèle les liens du peintre avec l'avant-garde. À ce titre, la toile de Tissot semble répondre à l'oeuvre de son ami Manet Le déjeuner sur l'herbe qui a soulevé beaucoup de controverse lors de son exposition en 1863 à Paris.

Tissot a été hautement vénéré par ses pairs artistes dont Vincent van Gogh qui a qualifié le travail de Tissot en août 1880 de «?grand, immense, infini?» dans une lettre à son frère Théo. Aujourd'hui, la contribution de Tissot aux canons de l'art français du XIXe siècle mérite d'être revisitée. Une rétrospective majeure des oeuvres de James Tissot se tiendra en 2019 et en 2020, organisée conjointement par The Fine Arts Museums de San Francisco et les Musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris.

Juste à temps pour la réouverture des salles du XIXe siècle nouvellement rénovées et réaménagées, La partie carrée sera présentée publiquement le 12 décembre 2018 (salle C 212). La peinture vient s'ajouter à deux autres oeuvres majeures de l'artiste : La lettre (1878) achetée en 1964 et Le rouleau japonais (v. 1872) en prêt à long terme d'une collection canadienne privée, toutes deux peintes pendant la dernière période londonienne de l'artiste. L'acquisition de La partie carrée fournit aux visiteurs un aperçu de la carrière aux multiples facettes de James Tissot et constitue la présentation la plus exhaustive au Canada des oeuvres de l'artiste.

