Le segment des boissons énergisantes biologiques explose au Canada grâce à la marque GURU

MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Au terme d'une année record, l'entreprise pionnière de boissons énergisantes biologiques GURU est heureuse de constater qu'elle occupe maintenant près de 10 % du marché québécois des boissons énergisantes et près de 4 % du marché canadien1, devenant la première boisson biologique à se classer parmi les marques grand public de boissons énergisantes au Canada.

GURU affiche cette année une croissance fulgurante de 52 % dans les dépanneurs et stations-service et de 42 % dans les épiceries et les pharmacies, selon une étude Nielsen2. La marque GURU arrive désormais au quatrième rang, après Red Bull, Monster et Rockstar, ce qui constitue un exploit sans précédent pour une boisson biologique en Amérique du Nord. GURU attribue sa réussite à la qualité de ses ingrédients sains, à sa stratégie de distribution et à son marketing, qui la distinguent des autres boissons énergisantes aux yeux des consommateurs.

GURU est aussi offerte aux États-Unis, notamment chez Whole Foods, Sprouts Farmers Market, Kroger et Safeway ainsi que dans certains dépanneurs 7-11 et indépendants de la Californie. C'est dans le nord de cet État, en 2017, que GURU a entamé avec succès sa commercialisation américaine dans les dépanneurs afin de reproduire le succès canadien aux États-Unis. La boisson GURU originale s'est aujourd'hui hissée au rang de première saveur de boisson énergisante biologique dans le segment des aliments naturels aux États-Unis, selon SPINS3. L'entreprise entend profiter du virage vers des habitudes de consommation plus saines pour élargir son marché dans l'ensemble de la Californie en déployant les stratégies qui l'ont si bien servie au Canada ainsi qu'un réseau de distribution faisant la livraison directe aux magasins. En 2018, GURU a connu un essor de 86 % dans la région de San Francisco, en Californie, ce qui constitue la plus forte croissance parmi les 15 grandes marques de boissons énergisantes4.

« Ces chiffres démontrent le potentiel phénoménal de notre boisson biologique unique face aux boissons énergisantes artificielles dépassées, affirme Carl Goyette, vice-président des ventes et du marketing de GURU. En Amérique du Nord, les consommateurs craignent les ingrédients chimiques vendus par la grande industrie des boissons énergisantes. GURU a comme mission de faire le ménage de cette industrie, qui est perçue comme étant toxique, en offrant une solution santé aux consommateurs de boissons énergisantes. Maintenant que nous avons établi une forte présence dans le réseau des détaillants d'aliments naturels ainsi qu'au rayon des produits biologiques de certaines épiceries, nous cherchons des partenaires stratégiques pour élargir notre distribution et notre marketing afin de percer le marché des dépanneurs et des stations-service, comme nous le faisons avec tant de succès au Canada. »

Les trois types de produits de GURU - la Boisson Énergie, la Boisson Énergie léger et l'Eau Énergie - sont toutes faites d'extraits botaniques biologiques. Toutes les boissons GURU sont véganes, sans OGM et biologiques. GURU fait appel à des édulcorants naturels et biologiques, comme l'extrait de stévia et le jus concentré de fruit des moines, tandis que la caféine de source naturelle provient du thé vert biologique et du guarana biologique.

