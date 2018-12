Nouveau complexe pour aînés en construction à Innisfail







INNISFAIL, AB, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta améliorent la vie des aînés d'Innisfail grâce à la construction du nouvel Autumn Glen Lodge.

Soixante unités et 30 appartements autonomes neufs pour les aînés offriront des options de logement flexibles qui répondront aux besoins des personnes âgées et de la ville d'Innisfail.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) en a fait l'annonce aujourd'hui avec Mme Barb Miller, députée provinciale de Red Deer-Sud, qui s'exprimait au nom de l'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta.

« Je suis heureux d'annoncer que notre gouvernement effectue un investissement important pour les aînés ici à Innisfail. Bientôt, le nouvel Autumn Glen Lodge procurera un sentiment de solidarité et fournira des logements sûrs et abordables à des gens qui ont tant contribué à cette collectivité tissée serrée au fil des ans. Les aider à vieillir à proximité de leur famille et de leurs amis, c'est une façon de les remercier. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Partout en Alberta, des familles dans des collectivités rurales nous ont dit qu'il faillait aider un plus grand nombre de leurs proches à vieillir près de leur maison et de leurs réseaux de soutien. En investissant dans le complexe Autumn Glen Lodge, nous voulons répondre aux besoins des aînés et de leur famille d'Innisfail et des collectivités environnantes. De plus, ce projet de construction crée des dizaines d'emplois pour des ouvriers qualifiés. » -- L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Nous sommes ravis de la mise en chantier de ce nouveau complexe et des appartements autonomes pour personnes âgées, ainsi que de l'avancement des travaux. C'est une période excitante pour nous tous : les préparatifs en vue d'un nouvel immeuble et tout ce que ça suppose. Nous remercions les gouvernements du Canada et de l'Alberta d'avoir cru dans les collectivités que nous desservons et d'avoir investi dans un projet qui profitera aux aînés pendant de nombreuses années. » -- Connie Huelsman, présidente, Parkland Foundation

Ensemble, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont investi environ 24,2 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

et de l' ont investi environ 24,2 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. Le nouvel Autumn Glen Lodge remplace un établissement construit il y a 57 ans par un nouveau complexe comprenant une résidence de 60 unités et 30 appartements autonomes pour aînés.

remplace un établissement construit il y a 57 ans par un nouveau complexe comprenant une résidence de 60 unités et 30 appartements autonomes pour aînés. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

L'an dernier, le gouvernement de l' Alberta a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca (en anglais seulement).

Découvrez les initiatives de la stratégie provinciale sur le logement abordable.

