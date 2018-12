Le gouvernement du Canada aide à améliorer la surveillance de la santé porcine







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW/ - L'industrie porcine canadienne, qui compte plus de 8 000 exploitations d'élevage, est un moteur important de notre économie. Elle a généré des recettes de 4,5 milliards de dollars et exporté des produits du porc pour une valeur de 4 milliards de dollars en 2017.

Le secrétaire parlementaire Jean-Claude Poissant, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1,5 million de dollars pour appuyer la santé des animaux et la surveillance des maladies dans l'industrie porcine.

Le gouvernement versera jusqu'à 1,5 million de dollars au Conseil canadien du porc (CCP) pour l'adoption d'un système de détection des virus qui favorisera la santé des animaux. Ce système de détection financé par le programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture permettra au CCP de fournir des renseignements uniformes sur l'état de santé du cheptel de porcs du Canada, de repérer les signes précoces de maladie et d'identifier rapidement les maladies nouvelles et émergentes dans l'industrie porcine avant qu'elles ne se propagent.

Cette contribution s'ajoute à celle de plus de 94 000 dollars qui a été versée à l'Université de Montréal (UdeM) pour la mise au point d'un outil perfectionné de surveillance des maladies qui permettra de détecter plus rapidement les menaces au Canada. Grâce à l'aide financière du programme Agri-marketing (volet Systèmes d'assurance) de Cultivons l'avenir 2, le modèle de surveillance créé par le Service de diagnostic de l'UdeM permettra à l'industrie porcine de mieux comprendre la fréquence des maladies, les souches émergentes et la propagation des maladies endémiques au Canada.

« Notre gouvernement continue d'aider l'industrie porcine à croître et à demeurer compétitive. Les producteurs de porc du Canada sont réputés mondialement pour la salubrité et la qualité supérieure de leurs produits. Ces investissements renforceront davantage l'industrie, aideront à la stabiliser et créeront d'autres débouchés pour les producteurs de porc sur les marchés étrangers, ce qui favorisera la croissance de notre économie et de notre classe moyenne. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs de porc canadiens saluent cet investissement du gouvernement du Canada dans la recherche-développement sur la santé porcine. Le projet mettra des tests exhaustifs à la disposition des laboratoires et aidera les vétérinaires et les producteurs à gérer le cheptel porcin canadien. En outre, l'utilisation des données obtenues dans le cadre de ce projet pour éclairer les activités de surveillance des maladies profitera grandement à l'industrie et l'aidera à se préparer pour l'atténuation des risques de maladie. »

- Rick Bergmann, président du Conseil canadien du porc

« Le projet a servi à établir un modèle de partage et de gestion des séquences de micro-organismes des porcs au Canada. Ce modèle représente un système structurel, complémentaire et synergique de surveillance qui permet de comprendre l'émergence des souches et l'évolution des maladies endémiques d'importance économique au Canada. »

- Estela Cornaglia (D.M.V., Ph. D.), directrice du Service de diagnostic, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Le Canada se classe au septième rang des pays producteurs de porc et représente environ 2 % de la production mondiale. Le porc canadien est réputé mondialement pour sa qualité supérieure, sa saveur, sa salubrité et sa conformité aux normes de production les plus élevées.

Le gouvernement du Canada aide le secteur à réaliser l'objectif de hausser les exportations agroalimentaires canadiennes à 75 milliards de dollars d'ici 2025, en faisant valoir et en défendant ses intérêts commerciaux internationaux et en améliorant les activités de développement des marchés et d'accès aux marchés pour répondre à ses nouveaux besoins.

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les ressources agricoles canadiennes contre les maladies animales comme la peste porcine africaine.

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les ressources agricoles canadiennes contre les maladies animales comme la peste porcine africaine.

