The North West Company Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et annonce un dividende trimestriel







WINNIPEG, Manitoba, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: NWC) : The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a divulgué aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos le 31 octobre 2018. Elle a également annoncé que le Conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,32 $ par action pour les actionnaires inscrits au 31 décembre 2018. Ce dividende sera versé le 15 janvier 2019.



« Les revenus élevés des consommateurs sur les marchés du Nord et les principaux marchés des Caraïbes ont contribué à la dynamisation des ventes au troisième trimestre, l'amélioration de la marge étant stimulée par la commodité de la gamme de produits composant notre offre », a commenté le président et directeur général Edward Kennedy. « Ces facteurs ont compensé la faiblesse des économies insulaires et le niveau élevé des frais d'administration et de maintenance prévalant dans notre segment de fret aérien, où nous avons commencé à investir en vue créer une capacité d'entretien d'aéronef interne. Les opportunités de croissance resteront au centre des préoccupations en 2019, parallèlement aux investissements de base dans la technologie, les ressources humaines et les processus rationalisés dans l'ensemble de notre entreprise. »

Principaux faits financiers

Le chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre a progressé de 5,0 % pour atteindre 511,5 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des bénéfices des ventes des magasins comparables au Canada et à l'international et de l'ouverture de magasins dans le secteur canadien. Hors effet de change, le chiffre d'affaires consolidé s'est inscrit en hausse de 3,5 % et a affiché une augmentation de 3,0 % sur une base de magasins comparables. Les ventes de nourriture1 ont augmenté de 1,3 % et ont progressé de 2,2 % sur une base de magasins comparables et les ventes de biens divers1 ont augmenté de 10,0 % avec une progression de 6,8 % sur une base de magasins comparables. Ces gains ont été partiellement contrebalancés par l'impact des magasins qui étaient restés fermés à la suite des ouragans dans les Caraïbes au troisième trimestre de l'année dernière et par la fermeture d'un magasin Cost-U-Less (« CUL ») à Kauai, à Hawaii au cours du premier trimestre de cette année.

La marge bénéficiaire brute a augmenté de 5,8 % sous l'impulsion de la progression des ventes et d'une hausse de 22 points de base du taux de marge brute. La hausse du taux de marge brute est principalement attribuable au contrebalancement partiel de la hausse des ventes de dépanneur à marge par les fortes ventes d'autres produits coûteux à des taux de marge plus faibles. Les frais de vente, d'exploitation et d'administration ont baissé de 11,5 % et ont chuté de 398 points de base en pourcentage des ventes. Cette baisse est principalement attribuable à un gain avant impôts de 17,0 millions de dollars provenant du règlement partiel des réclamations d'assurance liées aux ouragans et à une réduction des charges liées à la compensation en actions de l'ordre de 4,0 millions de dollars. La baisse de la compensation en actions est due en grande partie à un recouvrement de charge d'option à hauteur de 1,0 million de dollars comparativement à une charge d'option de 2,3 millions de dollars l'an dernier, principalement liée à la variation du cours de l'action au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 72,5 % et a atteint 54,9 millions de dollars contre 31,8 millions de dollars au troisième trimestre de l'année dernière. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA2) a augmenté de 54,5 % et a atteint 70,5 millions de dollars pour les raisons citées précédemment. Abstraction faite de l'impact des gains sur assurances et des dépenses liées à l'option de compensation en actions, le BAIIA2 ajusté a progressé de 9,5 % par rapport à l'an dernier et exprimé en pourcentage des ventes, il s'élevait à 10,3 % contre 9,9 % l'an dernier, les opérations canadiennes et internationales contribuant à la progression.

Les charges fiscales ont passé de 3,5 millions de dollars à 11,6 millions de dollars et le taux d'imposition réel consolidé s'élevait à 22,7 % contre 27,9 % l'année dernière. Cela est dû en grande partie à la réforme fiscale américaine et à des différents bénéfices issus des opérations internationales à travers différentes juridictions fiscales. L'impact des coûts non imposables de la compensation en actions a aussi joué.

Le bénéfice net a augmenté de 18,5 millions de dollars ou de 87,9 %, et s'élève à 39,5 millions de dollars. Le bénéfice net imputable aux actionnaires de la Société a atteint 38,3 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 0,78 $, contre 0,42 $ l'année précédente, pour les raisons susmentionnées. Abstraction faite de l'impact des gains sur assurances et des dépenses liées à l'option de compensation en actions, le bénéfice net ajusté a augmenté de 8,5 % du fait de l'accroissement de bénéfices au niveau des opérations internationales.

Des renseignements complémentaires sur nos résultats financiers sont disponibles dans le Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2018, dans le rapport de gestion de la direction ainsi que dans les états financiers consolidés et condensés intermédiaires non audités. Vous pouvez consulter ces documents dans la section Investor (Investisseur) du site Web de la Société, à l'adresse www.northwest.ca.

1 Excluant l'effet de change

2 Se reporter à la section Mesures non définies par les PCGR du Rapport de gestion de la direction

Conférence téléphonique du troisième trimestre

La société North West tiendra une conférence téléphonique pour annoncer ses résultats du troisième trimestre le 11 décembre 2018 à 13 h 30 (heure du Centre). Pour rejoindre l'appel, veuillez composer le 647-484-0473 ou le 800-289-0459 et saisir le mot de passe 836373. Cette conférence téléphonique sera archivée; vous pouvez y accéder en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et saisir le mot de passe 3004686, jusqu'au 11 janvier 2019, dernier délai.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse émet des déclarations prévisionnelles, auxquelles s'appliquent les lois sur les valeurs mobilières appropriées. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et se basent sur les renseignements présentement disponibles à la direction. Les mots « pourrait », « va », « devrait », « croit », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « prévoit », « estime », « prédit », « potentiel » et « continue », ou leur équivalent négatif, ainsi que leur forme conjuguée, doivent être perçus comme étant prévisionnels. Ces déclarations ne sont représentatives qu'à la date indiquée du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être très différents de ceux anticipés dans lesdites déclarations.

Nul ne devrait s'y fier, car elles comportent des risques, connus ou non, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent causer une différence substantielle entre les résultats, les performances, les dépenses en capital ou le succès avérés de North West et les estimations des futur(e)s résultats, performances, dépenses en capital ou succès explicites ou implicites dans lesdites déclarations. Les facteurs qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les résultats prévus dans les déclarations prévisionnelles comprennent, sans s'y limiter, les performances commerciales, les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les évolutions législatives, réglementaires et juridiques, les éventuelles catastrophes naturelles, les changements juridiques fiscaux, de même que les incertitudes et risques détaillés à la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la direction et de la notice annuelle, pour l'exercice clos le 31 janvier 2018. La liste précédente ne répertorie pas l'ensemble des facteurs applicables. Le lecteur doit prendre en compte ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et ne pas accorder une confiance excessive dans lesdites déclarations prévisionnelles. Sauf si la loi applicable l'exige, North West n'est nullement tenue de mettre publiquement à jour ou de réviser toute déclaration prévisionnelle, que ce soit pour inclure de nouveaux renseignements, de futurs événements ou tout autre changement.

Profil de la Société

Grâce à ses filiales, The North West Company inc. fait partie des principaux détaillants de produits alimentaires et fournit des produits et services d'usage courant aux communautés rurales et aux quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 244 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets. Ses ventes annualisées représentent environ 2,0 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « NWC ».

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Edward Kennedy, Président et Directeur général de The North West Company Inc.

Téléphone 204-934-1482; télécopieur 204-934-1317; courriel ekennedy@northwest.ca

John King, Vice-président exécutif et Directeur financier de The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397; télécopieur : 204-934-1317; courriel : jking@northwest.ca

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 12:15 et diffusé par :