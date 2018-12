Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, parle à Washington de protection des baleines et de renseignements océanographiques







WASHINGTON, D.C., le 12 déc. 2018 /CNW/ - En tant que nation côtière bordée par trois océans, le Canada dépend d'écosystèmes marins en bonne santé. Nos océans permettent de créer de bons emplois, et sont des habitats importants pour notre faune, vaste et abondante. Une collaboration accrue entre le Canada et les États-Unis en matière de science des océans profitera aux citoyens des deux côtés de la frontière.

Hier, le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, a accueilli les invités à un événement organisé par Ocean Networks Canada. Cet événement avait pour principal objectif d'offrir des perspectives sur la manière dont le Canada et les États-Unis peuvent poursuivre leur collaboration en matière de science des océans, surtout à une époque où les océans subissent une évolution rapide suite aux changements climatiques, à la pollution par le plastique, et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Profitant de sa présence à Washington, le secrétaire parlementaire a mis l'accent sur les récentes initiatives de protection des baleines, y compris sur l'historique Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, qui représente le plus important investissement jamais effectué pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Le Plan de protection des océans prévoit entre autres :

Plus de 26 millions de dollars pour appuyer la recherche qui nous aidera à mieux comprendre les pressions du bruit sous-marin que subissent les mammifères marins.

Plus de 7 millions de dollars pour appuyer l'utilisation accrue des technologies d'hydrophones et océaniques numériques, dont bénéficieront nos milieux côtiers, et qui nous aideront à mieux comprendre l'environnement acoustique sous-marin, et à éclairer les stratégies visant à protéger les baleines en voie de disparition.

Plus de 45 millions de dollars pour l'Initiative de recherche collaborative regroupant plusieurs partenaires, conçue pour encourager la collaboration entre les chercheurs du Canada et du monde entier, qui sont spécialisés dans les déversements d'hydrocarbures.

De plus, le secrétaire parlementaire a rencontré des intervenants clés, comme des représentants de Ocean Networks Canada, du centre Stimson, des Pew Charitable Trusts, et d'Oceana, pour discuter des investissements canadiens dans le domaine de la gouvernance des océans, de l'Initiative mondiale de lutte contre les engins de pêche fantômes, et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Le secrétaire parlementaire Casey a également rencontré l'amiral Timothy Gallaudet, qui est l'administrateur intérimaire de la NOAA, et s'est entretenu de manière productive avec lui sur la collaboration continue entre le Canada et les États-Unis dans plusieurs domaines, y compris pour leur constant engagement à protéger et à rétablir la population d'épaulards résidents du Sud dans les eaux du Pacifique.

Citations

« Nous continuons à nous réunir pour traiter de ces importants sujets de discussion concernant la protection des espèces marines, comme l'épaulard résident du Sud, qui évoluent dans nos eaux transfrontalières. Nous sommes unis pour travailler et répondre ainsi aux défis de nos océans, et pour appuyer la science, qui permettra d'accroître nos connaissances sur les océans à un moment si crucial. »



Sean Casey, secrétaire parlementaire de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nos plus grands défis en matière de santé océanique ne peuvent pas être résolus par un seul pays ou un seul partenaire. Ces importantes discussions scientifiques nous permettent de mieux comprendre comment évoluent les écosystèmes océaniques, comment ils sont menacés par les activités humaines, et aussi comment nous pouvons réduire au minimum l'influence que nous avons sur les espèces et les espaces marins du Canada. »



L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

