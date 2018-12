Le Bureau administratif du service des autorisations du district de Hekou ouvre ses portes dans le Shandong le 30 novembre







Un environnement d'affaires de premier ordre pour une meilleure promotion de l'investissement et l'introduction de talents

DONGYING, Chine, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Dans la matinée du 30 novembre 2018, le Bureau administratif du service des autorisations du district de Hekou, première agence de district de ce type à Dongying, a officiellement ouvert ses portes. Plusieurs personnalités publiques ont assisté à la cérémonie d'ouverture -- Tian Bingbing, secrétaire adjoint du Comité du district de Hekou du PCC et maire du district, Liu Bin, membre du Comité permanent du Comité du district de Hekou du PCC et directeur du bureau, Chen Guilin, membre du Comité permanent et maire adjoint du district, Lyu Guoqiang, membre du Comité permanent et responsable du département de l'organisation, d'après le Département de promotion du district de Hekou, ville de Dongying, province du Shandong.

Tian Bingbing a chaleureusement félicité le personnel du bureau pour sa création, et a soulevé quelques exigences spécifiques : « Nous appliquerons de solides mesures de réforme pour établir une plateforme gouvernementale de haut niveau, et améliorer nos positions politiques. En concentrant les efforts de l'intégralité du district sur la création de ce bureau dans le cadre d'un modèle de réforme, nous nous concentrerons sur le principe nous permettant de rencontrer un minimum de problématiques, un délai de traitement court, une efficience maximum et un service de qualité. Nous nous appuierons sur le mécanisme opérationnel le plus efficace pour créer un environnement d'affaires efficient remarquable, établir une approche holistique, promouvoir la réforme d'une administration rationalisée et la délégation des pouvoirs, combiner une administration renforcée à une décentralisation du pouvoir, optimiser les services autour de la construction d'un gouvernement axé sur les services, assurer des tâches claires, des connexions de travail et des liens réglementaires, créer une équipe hautement professionnelle pour bâtir un modèle de services de premier ordre, intensifier la conscience globale, et s'efforcer de renforcer la coordination et la supervision, la responsabilité réglementaire et la discipline de travail. »

En se focalisant sur la promotion de l'investissement et l'introduction de talents, le district de Hekou optimise l'environnement d'affaires et accorde la priorité aux avantages d'un développement de haute qualité, une stratégie adoptée au début de l'année 2018. Axé sur son objectif consistant à créer une zone de démonstration des réformes, le district de Hekou améliore le processus d'approbation en établissant un bureau administratif du service des autorisations, et met en oeuvre le mécanisme de travail baptisé « 8+x ». Le district a également renforcé la réforme du processus de gestion entièrement en ligne, et a lancé dix actions spéciales afin de bâtir un environnement d'affaires de haute qualité, en garantissant que toutes les affaires soient gérées de manière efficiente et efficace à guichet unique et au travers d'une seule visite. Ces actions incluent des mesures destinées à partager des informations, la réduction de la durée nécessaire à l'ouverture de services d'électricité et à la création d'une entreprise, l'optimisation des procédures pour les enregistrements immobiliers, la facilitation des processus de crédits et de prêts, ainsi que l'amélioration de l'environnement d'affaires.

