Suspension de la négociation par l'OCRCVM - PORE

Reprise des négociations pour: Société : IntellaEquity Inc. Symbole CSE : IEQ Reprise (HE) : 13 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en bourse. Les...

Le gouvernement du Canada prend la sécurité et la sûreté maritimes ainsi que le bien-être de tous les Canadiens très au sérieux. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour assurer une meilleure protection financière aux passagers maritimes et à...

Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, est heureux d'annoncer la nomination de M. Gerardo Almaguer, à titre de président-directeur général de Développement international Desjardins (DID)....