Opposition au projet de déploiement universel des maternelles 4 ans







Le CQSEPE lance une pétition pour la valorisation des services éducatifs à la petite enfance

QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca), a lancé aujourd'hui une pétition demandant au gouvernement du Québec de reconnaître l'expertise des CPE et des services éducatifs en milieu familial, de mettre fin au projet de déploiement universel des maternelles 4 ans et de se concentrer sur l'accessibilité et le renforcement des milieux déjà existants qui sont aptes à soutenir l'acquisition des habiletés essentielles pour une entrée réussie à l'école à 5 ans.

L'initiative est parrainée par madame Véronique Hivon, députée du Parti Québécois, et porte-parole en matière de famille, d'éducation, de justice, de soins de fin de vie, de relations Québec-Canada et d'accès à l'information.

La pétition peut être signée en ligne sur le site de l'Assemblée nationale en cliquant ici.

Madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE, affirme que « le réseau des services éducatifs à la petite enfance (CPE et milieux familiaux publics) offre déjà un environnement de choix aux tout-petits pour maximiser leur développement global et ce, en respect de leurs besoins réels ».

Madame Lessard ajoute ceci : « Il faut laisser aux enfants leur enfance. Celle-ci ne dure que quelques années et ils auront bien le temps de plonger dans ce monde de performance qu'est le nôtre ». Elle invite donc les parents, ainsi que l'ensemble des citoyennes et citoyens du Québec, à signer la pétition dont le texte se lit comme suit :

CONSIDÉRANT QUE les centres de la petite enfance (CPE) et les services éducatifs en milieu familial basent leurs interventions sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance, fondé notamment sur des principes d'apprentissage par le jeu;

CONSIDÉRANT QUE les CPE et les services éducatifs en milieu familial offrent un soutien à la parentalité, par des échanges quotidiens et de l'accompagnement personnalisé;

CONSIDÉRANT QUE les CPE et les services éducatifs en milieu familial sont des environnements adaptés et sécuritaires - notamment parce qu'ils offrent du matériel éducatif spécialisé, la vérification d'absence d'empêchement et l'inspection régulière de modules extérieurs - et qu'ils constituent des milieux de vie ayant des impacts significatifs sur le développement global des enfants, grâce à des pratiques respectueuses du rythme individuel de chacun;

CONSIDÉRANT QUE les CPE et les services éducatifs en milieu familial offrent une plage horaire de 10 heures par jour et un service en continu pendant toute l'année;

CONSIDÉRANT QUE les CPE et les services éducatifs en milieu familial effectuent, dès le jour un, des observations permettant le dépistage précoce de troubles pouvant affecter le développement global des tout-petits;

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître l'expertise des CPE et des services éducatifs en milieu familial, de mettre fin au projet de déploiement universel des maternelles 4 ans et de se concentrer sur l'accessibilité et le renforcement des milieux déjà existants qui sont aptes à soutenir l'acquisition des habiletés essentielles pour une entrée réussie à l'école à 5 ans.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 11:33 et diffusé par :