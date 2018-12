L'Address Dubai Mall, une réalisation du groupe Emaar Hospitality, véritable temple urbain du shopping à Dubaï, accueille ses invités dans un espace au look nouveau et pétillant







DUBAI, ÉAU, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Avec près de 97 % des touristes à Dubaï qui visitent le Dubai Mall, rien de surprenant à ce que ce centre commercial soit l'une des destinations les plus visitées au monde. Les visiteurs de ce centre commercial situé au coeur du centre-ville de Dubaï, ce méga-centre iconique où se trouvent rassemblées quelques-unes des grandes attractions comme le Burj Khalifa et la Dubai Fountain, jouissent d'un accueil inégalé à l'Address Dubai Mall.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796777/Address_Dubai_Mall_Room.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796778/Address_Dubai_Mall.jpg )



Relié directement à la célèbre Fashion Avenue du centre commercial, l'Address Dubai Mall accueille désormais ses visiteurs avec dans un espace au look nouveau et pétillant Emaar Hospitality Group, la branche accueil et loisirs du promoteur mondial Emaar Properties, a réinventé l'hôtel avec audace, en le convertissant en un refuge exceptionnel et exclusif pour le shopping en ville dans le Dubai Mall.

Comme l'a expliqué Olivier Harnisch, PDG du Emaar Hospitality Group : « Address Dubai Mall souligne une fois encore notre stratégie visant à créer des environnements pour un style de vie exceptionnel dans nos Address Hotels + Resorts. »

Et Mohamed Samir El Sayed, Directeur général de l'Address Dubai Mall, d'ajouter : « L'hôtel a fixé des normes dans le secteur pour l'excellence de son service, ses choix de style de vie et sa situation centrale. Avec ce nouveau design et les services supplémentaires, nous rehaussons encore la barre. »

Un mobilier très riche confère aux chambres un nouveau look inspirant et une nouvelle ambiance. Des balcons privatifs offrent une vue imprenable et quasi envoûtante sur le Burj Khalifa et la Dubai Fountain.

Karat, le nouveau salon du lobby très sophistiqué, propose des plaisirs culinaires arabes modernes et contemporains. Cez sera votre retraite pour un déjeuner somptueux. Le Café vous propose de savoureux cafés au lait et des frappés glacés. Le Club Lounge, qui ouvrira prochainement, sera réservé exclusivement aux hôtes des Rooms and Suites du Club. L'Address Dubai Mall possède également l'une des plus vastes piscines en plein air du centre-ville de Dubaï, dont l'esthétique est renforcée avec un restaurant exotique au bord de piscine, le Cabana, qui accueillera ses premiers convives très prochainement.

Ajoutant encore à la très grande variété des lieux proposés par l'Address Dubai Mall, le Bridal Sales Centre, est une véritable vitrine et une adresse VIP polyvalente. Repensé pour l'élégance, le spa de l'Address Dubai Mall apporte des expériences parfaites empreintes de raffinement et de ressourcement qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit.

L'Address Dubai Mall est situé non loin du Burj Khalifa, du souk Al Bahar et de la Dubai Fountain. L'Aéroport international de Dubaï se trouve à 10 minutes de là. Les réservations peuvent se faire en ligne sur le site www.addresshotels.com

