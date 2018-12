Avis aux médias - La gouverneure générale remettra les prix en commémoration de l'affaire « personne »







OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » à six lauréates au cours d'une cérémonie qui aura lieu au Sénat du Canada, le vendredi 14 décembre 2018, à 9 h 30. La cérémonie sera diffusée en direct sur Facebook à www.facebook.com/femmesaucanada/.

Voici la liste des lauréates de 2018 :

Rina Arseneault , de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, est reconnue pour son travail en tant que travailleuse sociale, chercheuse, militante, organisatrice, auteure et éducatrice.

Shirley Cuillierrier, d'Ottawa, en Ontario, a toujours défendu et promu les avantages d'avoir des policières parmi les corps de police.

Rina Fraticelli, de Toronto, en Ontario, a consacré sa carrière à l'élimination de l'inégalité entre les sexes, notamment dans les industries des arts et de la culture au Canada.

Charlotte Hrenchuk, de Whitehorse, au Yukon, est une militante convaincue qui lutte contre les inégalités entre les sexes au Yukon et dans le Nord canadien.

Hélène Lee-Gosselin, de Sainte-Pétronille, au Québec, a mené des études sur l'équité et la diversité en milieu de travail, l'équité salariale, l'entrepreneuriat féminin et la place des femmes dans les instances décisionnelles et le milieu de l'enseignement supérieur.

Alana Robert (prix jeunesse), de Winnipeg, au Manitoba, termine sa dernière année d'études à la faculté de droit Osgoode Hall où elle se concentre sur la défense des droits des groupes marginalisés au Canada.

À propos des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » C'est en 1929 que cinq femmes de l'Alberta ont gagné la lutte judiciaire qui a permis aux Canadiennes d'être reconnues comme des personnes et, par conséquent, de pouvoir être nommées sénatrices. Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été institués en 1979 par le gouvernement du Canada, avec l'appui du gouverneur général de l'époque, le très honorable Edward Schreyer, pour souligner les 50 ans de cette décision historique. Ces prix rendent hommage aux Canadiennes et aux Canadiens qui contribuent à l'avancement de l'égalité pour les femmes et célèbrent l'évolution du Canada comme société inclusive. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des prix et des lauréates, visitez le site Web de Condition féminine Canada à femmes.gc.ca .

