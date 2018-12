NOVADIP BIOSCIENCES nomme Jeff Abbey au poste de PDG







MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

NOVADIP BIOSCIENCES, société spécialisée dans la médecine régénérative et pionnière dans la croissance des tissus tridimensionnels dérivés de cellules souches adipeuses pour la reconstruction de tissus durs et mous, annonce que Jeff Abbey sera nommé président-directeur général à compter du début de l'année 2019, prenant ainsi la succession de Jean-François Pollet. M. Abbey va rejoindre Novadip après plus de 15 ans passés chez Argos Therapeutics, Inc., une société de thérapie cellulaire immuno-oncologique dans laquelle il a occupé les postes de président et de président-directeur général au cours des huit dernières années.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796894/NOVADIP_BIOSCIENCES_Jeff_Abbey.jpg )

« Grâce à sa vaste expérience en thérapie cellulaire combinée à son expertise dans le financement par actions, le développement des affaires et la stratégie, Jeff possède les compétences nécessaires pour diriger Novadip au cours des prochaines phases de son développement », a déclaré Eric P. Pâques, président du conseil d'administration de Novadip. « Le Conseil ne doute absolument pas que la riche expérience internationale de Jeff et son leadership à l'efficacité avérée aideront Novadip dans sa mission de devenir une entreprise chef de file en médecine régénérative. »

M. Abbey a rejoint Argos Therapeutics en 2002, et a conduit les efforts de développement des affaires de l'entreprise jusqu'à devenir président et président-directeur général en 2010. Il a dirigé la société dans le cadre de la réalisation d'un essai de phase III, a levé plus de 250 millions de dollars en financement par actions, notamment un premier appel public à l'épargne (Nasdaq), et a mené à bien de nombreuses transactions de partenariat avec des laboratoires biopharmaceutiques internationaux. M. Abbey a obtenu une licence de l'université Brown et une maîtrise en administration des affaires (MBA) ainsi qu'un doctorat en jurisprudence (JD) de l'université de Virginie.

« Je suis ravi d'avoir la possibilité de rejoindre Novadip », a déclaré Jeff Abbey. « La plate-forme technologique et le portefeuille de produits que la société est en train de développer offrent de formidables opportunités d'apporter des solutions uniques aux patients atteints de maladies catastrophiques dans les domaines des maladies des os et de la régénération de la peau. Je suis impatient de travailler avec les fondateurs et la remarquable équipe de Novadip pour mettre sur le marché des thérapies véritablement innovantes et développer une société de biotechnologie prestigieuse. »

Le programme principal de Novadip porte sur une thérapie par cellules autologues tridimensionnelles qui a achevé le recrutement à un essai de phase I/IIa chez des patients atteints de fusion vertébrale. La société a récemment initié un deuxième programme clinique qui enrôle actuellement des patients atteints de fractures osseuses qui ne guérissent pas (os sans soudure). Par ailleurs, Novadip est également en train de développer un produit régénérateur de la peau basé sur sa plate-forme technologique de thérapie cellulaire, et se sert également de la plate-forme pour s'engager dans des voies entièrement nouvelles pouvant potentiellement mener à des produits allogéniques révolutionnaires.

Le président Eric P. Pâques a ajouté : « En tant que PDG fondateur, Jean-François Pollet, ainsi que le co-fondateur et CSO, Denis Dufrane, ont conduit Novadip à franchir plusieurs étapes importantes et ont placé la société en forte position pour réussir. Le conseil d'administration aimerait faire part de sa gratitude envers Jean-François Pollet. »

À propos de NOVADIP BIOSCIENCES :

Fondée en 2013 par le Dr Denis Dufrane et le Dr Jean-François Pollet, Novadip Biosciences est une entreprise spin-off de l'Université Catholique de Louvain (UCL) et des Cliniques Universitaires St-Luc. Elle est spécialisée dans la médecine régénérative. La création de Novadip Biosciences a été soutenue par le Louvain Technology Transfer Office (LTTO), Sopartec et VIVES II. En 2015, 27,7 millions EUR ont été levés lors du premier tour de financement (série A) mené auprès de New Science Ventures, Fund+, SRIW, Intégrale, Epimède, VIVES II, Nivelinvest et auprès d'investisseurs privés. Novadip Biosciences est pionnière dans le développement de produits biologiques tridimensionnels à base de cellules souches dérivées de tissu adipeux (ASC), pour la régénérescence des tissus durs et mous.

http://www.novadip.com

