Research Now SSI présente SamplePlustm Meter, en partenariat avec RealityMine







Cette solution associe la puissance des données déclaratives first party avec une technologie unique de recueil d'informations comportementales issues de la navigation Web, App et des données de Search.

PARIS, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Research Now SSI, leader mondial dans le domaine des données first party et des services associés, annonce le lancement de la solution SamplePlustm Meter. Fruit d'un partenariat avec RealityMine, SamplePlus Meter associe des données observées liées à l'utilisation d'Internet, d'applications mobiles et du Search, avec les données de panel de Research Now SSI, qualifiées sur un grand nombre d'attributs et un ensemble de données tierces. Le recoupement d'informations liées à l'observation des interactions numériques des consommateurs avec des données de panel de haute qualité, recueillies avec consentement, offre aux marketeurs, annonceurs et agences, des données plus fiables et une solution robuste pour identifier des audiences spécifiques et comprendre les points de contact des clients tout au long du parcours d'achat.

SamplePlus Meter propose ainsi un outil de sélection d'audiences qui fonctionne presqu'en temps réel. Cette solution innovante, qui repose sur un mode de collecte basé sur le consentement des consommateurs, recueille des données comportementales uniques, parmi lesquelles :

Données d'utilisation d'Internet et d'applications comme les réseaux sociaux et les sites e-Commerces

Termes de recherche tels que « restaurants à proximité » ou « remèdes contre le rhume »

Données issues d'application de fournisseurs de services média

Activités réalisées dans l'environnement Amazon, y compris données d'achat

La technologie de RealityMine mesure passivement l'activité des ordinateurs personnels, tablettes et smartphones avec le consentement des participants. Elle offre des informations permettant de comprendre les recherches effectuées pour prendre les décisions d'achat.

Research Now SSI dispose du plus large ensemble de données propriétaires, portant sur 60 millions de personnes dans le monde et une bibliothèque de plus de 2 700 attributs de profil, produisant un riche éventail de données qui donne lieu à une nouvelle norme en matière de renseignements de ce type de données.

« Les données comportementales nous permettent d'observer les interactions naturelles des utilisateurs avec les sites Web et applications, ainsi que leur consommation média », explique Jared Schiers, VP senior du développement produit chez Research Now SSI. « Notre partenariat avec RealityMine renforce notre aptitude à fournir des données fiables de haute qualité aux marketeurs et annonceurs pour leur permettre de comprendre où et comment les consommateurs effectuent leurs recherches. Munis de ces informations, ils pourront déterminer leur parcours d'achat et perfectionner leur identification d'audiences. »

Luke Biggins, VP senior du développement client chez RealityMine, conclut en ces termes : « Nous sommes enchantés d'avoir été choisis par Research Now SSI en tant que partenaire technologique mondial de mesure passive et nous sommes impatients de contribuer à l'enrichissement de leurs produits de données first party avec le comportement numérique en situation réelle. »

