La guignolée des médias 2018: Plus de 2,5 millions $ récoltés au Québec - Une hausse de 98 000 $ !







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les Québécois se sont encore fortement mobilisés lors de la 18e collecte de rue de La guignolee des médias du 6 décembre dernier. Elle a généré à ce jour 2 565 762 $. Il s'agit d'une hausse de près de 98 000 $ par rapport à 2017. Malgré tout, cette somme est bien insuffisante pour répondre aux demandes d'aide alimentaire. Nous invitons la population à poursuivre cet élan de solidarité jusqu'au 24 décembre prochain*.

Voici les résultats pour chaque région en date du mardi 11 décembre (les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2017). Les résultats finaux seront annoncés le 24 décembre :

Abitibi-Témiscamingue: 295 094 $ (302 108,45 $)

Beauce: 16 932,84 $ (13 828,83 $)

Beloeil/ McMasterville : 28 780 $ (24 200 $)

: 28 780 $ (24 200 $) Chibougamau : 14 700 $ (14 695 $)

: 14 700 $ (14 695 $) Côte-Nord: 178 727,38 $ plus une valeur de 17 343 $ en denrées (165 889,92 $ plus une valeur de 21 845,53 $ en denrées)

Estrie/Bois- Francs: 195 820,82 $ (160 381,22 $)

820,82 $ (160 381,22 $) Gatineau : 114 380,91 $ (117 642,97 $)

: 114 380,91 $ (117 642,97 $) Laurentides: 250 000 $ (168 600 $)

Laval : 68 432 $ (70 195 $ et 1130 kilos de denrées)

: 68 432 $ (70 195 $ et 1130 kilos de denrées) Longueuil (agglomération): 215 000 $ (196 800 $)

(agglomération): 215 000 $ (196 800 $) Mauricie: 160 761,50 $ (161 938,69 $)

Montréal: 369 876,75 $ plus l'équivalent de 1772 sacs d'épicerie (365 000 $ et plus de 2220 sacs)

plus de 2220 sacs) Québec: 199 946 $ et 29 000 kilos (219 394,86 $ et 33 639 kilos)

29 000 kilos (219 394,86 $ et 33 639 kilos) Rimouski : 124 800 $ (127 500 $)

: 124 800 $ (127 500 $) Saguenay: 245 000 $ (236 020 $)

Suroît : 87 514 $ (97 911,71 $)

*Dons acceptés tous les jours jusqu'au 24 décembre

Les dons, tant en argent qu'en denrées non périssables, seront acceptés dans les succursales affiliées au réseau Jean Coutu, dans les magasins Provigo et MAXI ainsi que dans les bureaux de Via Capitale. Il est aussi possible de contribuer en cliquant sur l'icône Faire un don à guignolee.ca ou par le réseau Ticketpro, au 1 866 908-9090 ou au 514 908-9090. On peut également donner 10$ en textant NOEL au 20222.

Unis pour une même grande cause

Merci aux médias pour leur participation indéfectible et leur solidarité exceptionnelle. Sans eux, un tel événement serait impossible. Les organismes bénéficiaires remercient également de tout coeur les donateurs et bénévoles. Grâce à eux, des milliers de personnes et de familles trouveront un peu de réconfort à Noël et dans les semaines suivantes. Le succès d'une telle opération revient aussi aux Amis de La guignolée des médias et à leurs employés.

Merci à nos généreux porte-paroles...

Ils ont soutenu la cause avec leur coeur: Bob le Chef, Marie-Claude Barrette, Jeff Boudreault, Ludovick Bourgeois, Véronique Claveau, Corneille, Alexandre Goyette, Livia Martin et Guylaine Tanguay ont sillonné les rues à Montréal et dans sa région pour solliciter des dons et sensibiliser la population à la cause. Nous tenons à les remercier.

À propos de La grande guignolée des médias

La guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté plus de 39 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. guignolee.ca

