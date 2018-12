Ville de L'Ancienne-Lorette - La députée de Vaudreuil demande une enquête







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, d'ouvrir une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale concernant une situation particulière ayant eu lieu au conseil de Ville de L'Ancienne-Lorette.

Le maire de L'Ancienne-Lorette, M. Émile Loranger, a tranché en sa faveur hier soir lors d'une séance en votant contre une proposition d'enquête qui aurait permis de faire la lumière sur le dépôt d'une plainte de harcèlement psychologique qui le vise personnellement.

« La ministre a le pouvoir et le devoir d'intervenir lors de situations particulières comme celle-ci en vertu de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale. J'ai une pensée pour les citoyens de L'Ancienne-Lorette qui apprennent cette situation via les journaux. La Coalition avenir Québec (CAQ) et Mme Laforest doivent passer de la parole aux actes rapidement et d'intervenir pour faire toute la lumière dans cette affaire, qui une fois de plus ressemble à un conflit d'intérêts ! »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

