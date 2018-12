War Requiem sous la direction de Jacques Lacombe







Le Conservatoire de musique de Montréal de retour à la Maison symphonique avec 450 musiciens et choristes sur scène

MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Fort d'un premier concert des plus réussis à la Maison symphonique pour souligner son 75e anniversaire, le Conservatoire de musique de Montréal récidive le mercredi 13 mars 2019 à 19 h 30 pour offrir aux mélomanes un concert symphonique à grand déploiement, sous la direction de Jacques Lacombe. Une idée cadeau des plus originales à mettre sous le sapin pour ceux et celles qui aiment découvrir le talent remarquable de la relève musicale d'ici.



Cette fois, l'Orchestre symphonique et le Choeur du Conservatoire de musique de Montréal présentent le War Requiem de Benjamin Britten. Ce grand rendez-vous réunit sur une même scène près de 100 musiciens et 350 choristes. En plus des choeurs de l'école secondaire Joseph-François-Perrault qui s'unissent à l'orchestre du Conservatoire comme le veut la tradition annuelle, l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal se joint lui aussi au concert, pour une première occasion. Des élèves d'autres établissements du Conservatoire s'ajoutent également à l'orchestre.

Pour défendre cette oeuvre, la soprano Aline Kutan, professeure au Conservatoire, le ténor Isaiah Bell et le baryton basse Alexandre Sylvestre, diplômé de la classe de Gabrielle Lavigne au Conservatoire de musique de Montréal, sont les solistes invités. En première partie de programme, Sur les rives du Saint Maurice de Jacques Hétu et le Concerto en ré majeur, op. 85 d'Erich Wolfgang Korngold avec la violoniste Abby Walsh, élève de la classe de Johanne Arel. Le War Requiem occupe à lui seul la seconde partie.

Une oeuvre magistrale

Commandé pour la consécration de la cathédrale de Coventry, reconstruite après avoir été détruite par les bombardements pendant la guerre, le War Requiem fut créé le 30 mai 1962 pour rendre hommage aux disparus et pour souligner ce que la guerre a de plus dérisoire. Benjamin Britten composa cette pièce en mélangeant le texte classique du requiem en latin à des poèmes composés en langue anglaise pendant la Grande Guerre par le poète britannique Wilfred Owen. Cette oeuvre majeure du XXe siècle nécessite trois solistes, un choeur, un choeur d'enfants, un orgue et deux orchestres (un grand orchestre et un orchestre de chambre).

Jacques Lacombe, un maestro au rayonnement international

Chef d'orchestre principal de l'Opéra de Bonn, Jacques Lacombe est aussi directeur musical et artistique de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Auparavant, il fut directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra, premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Montréal, directeur musical de la Philharmonie de Lorraine et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. En plus de collaborations avec de nombreux orchestres en Amérique du Nord, dont les orchestres symphoniques de Boston, Cincinnati, Dallas, Edmonton, Montréal, Québec et Toronto, Jacques Lacombe a travaillé en Europe, notamment avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Lamoureux, les orchestres de Malaga, de Monte-Carlo, de Mulhouse, de Nancy, de Nice et de Toulouse, ainsi qu'avec plusieurs orchestres en Océanie et en Asie. Chef d'orchestre d'opéra très actif, il oeuvre également avec plusieurs grandes maisons d'opéra à travers le monde, dont le Royal Opera House de Covent Garden et le Metropolitan Opera de New York.



***

War Requiem de Britten sous la direction de Jacques Lacombe

-- Mer. 13 mars 2019 | 19 h 30

Maison symphonique

1600, rue Saint-Urbain, Montréal

Billets : 30 $ (plus frais de service) 15 $ étudiants

En vente à la billetterie de la Place des Arts | 514 842-2112 ou 1 866 842-2112

***

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- la formidable virtuosité de ses élèves.

À propos de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal

Fondé en 1983 par Yuli Turovsky, l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal est composé de 15 musiciens d'exception, dont le répertoire varié s'étend du 17e siècle à aujourd'hui. Jean-Marie Zeitouni, chef d'orchestre et artiste visionnaire, en est le directeur artistique depuis 2011. I Musici de Montréal interprète et fait la promotion d'une programmation originale misant sur la découverte, la tradition et l'innovation en musique classique. Depuis ses débuts, l'Orchestre accorde une place toute particulière aux artistes canadiens émergents et s'associe à des artistes de renom, du Canada et de l'étranger, en plus d'agir comme catalyseur créatif dans la ville. I Musici de Montréal s'est produit devant des mélomanes d'une vingtaine de pays et jouit d'une discographie regroupant plus de 40 enregistrements.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 10:48 et diffusé par :