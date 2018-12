Murmures - Curieux d'architecture!







Nouvelle exposition

Du 15 décembre 2018 au 2 septembre 2019

QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Avec ses quatre bâtiments distincts, le pavillon Gérard-Morisset (1933), le pavillon central (1991), le pavillon Charles-Baillairgé (1867) et le pavillon Pierre Lassonde (2016), l'architecture est au coeur de l'expérience du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Il était tout à fait naturel que la Galerie famille se métamorphose en atelier afin de plonger petits et grands dans l'univers de l'architecture. Du 15 décembre 2018 au 2 septembre 2019, l'exposition Murmures propose un voyage interactif hors du temps, une incursion stimulante au coeur de la création, au coeur du premier art. Une aventure gratuite qui permet de multiplier les visites!

Il était une fois... l'architecture

Conçue par Francis Fontaine, Luca Fortin et Bertrand Rougier, Murmures propose un éveil au travail de l'architecte qui s'apparente d'ailleurs à la création artistique. À travers quatre zones interactives stimulantes, dont une grande table de travail à hauteur d'enfant, des jeux d'échelle, une maquette modulable, une zone d'exploration de dimension réelle, les enfants pourront s'ouvrir au vocabulaire et aux outils des artisans en architecture.

Ils seront même invités à imaginer un pavillon pour accueillir l'oeuvre d'Alfred Pellan, un animal imaginaire emprunté au mini-bestiaire conçu par Pellan dans les années 1972-1975, trônant dans le jardin adjacent l'espace dédié à la famille au Musée. Les trois créateurs ont conçu un lieu ouvert, confortable, où petits et grands vont multiplier les expériences, les explorations. C'est d'ailleurs par le jeu qu'ils souhaitaient susciter un dialogue, une réflexion autour de l'architecture auprès des jeunes. Ces derniers offriront d'ailleurs des ateliers de création pour guider les familles participantes à imaginer la fameuse construction d'un pavillon extérieur dans le jardin Pellan qui prendra forme autour de l'imposante oeuvre d'art public. Ils animeront cette activité à la Galerie famille les 13 janvier, 3 février et 24 mars, de 10 h à 15 h. La nouvelle structure, comme une suite de l'exposition, sera construite dans le jardin Pellan au cours de l'été 2019. Les concepteurs s'inspireront d'ailleurs des nombreux dessins réalisés par les enfants dans leur création.

Enfin, pour ceux qui se demandent pourquoi... Murmures? Pour tous les murs qui parlent, les murs qui chuchotent une histoire, les murs qui témoignent d'une époque... tous ces murs qui parlent de notre époque et des tendances architecturales. Quelle joie d'explorer un thème si riche de sens en famille!

Murmures, quatre espaces d'exploration stimulants

L'architecture est partout. À la maison, à l'école ou au encore au musée, chaque bâtiment porte une histoire. Mais comment les formes d'un bâtiment apparaissent-elles dans l'esprit d'un architecte? Quel est le premier dessin qu'il réalise pour concevoir une maison? Avec quelles formes s'est-il d'abord amusé pour créer un musée? Comment s'est-il adapté à l'environnement d'un immeuble? Toutes ces questions, qui se cachent derrière les murs qui nous entourent, sont d'ailleurs venues nourrir la réflexion derrière l'organisation de l'espace consacrée à cette quatrième Galerie famille du MNBAQ, qu'on a voulu à l'image des ateliers d'architectes.

Zone 1 - Je dessine, tu dessines... on s'affiche!

Dans cette partie de l'exposition, les enfants disposent de tout le matériel de dessin technique pour imaginer et ensuite esquisser un pavillon qui pourra abriter Bestiaire #22, la bestiole géante et colorée du jardin Pellan jouxtant la Galerie famille. En s'inspirant des couleurs et des formes environnantes, ils pourront créer des textures et des motifs, explorer les 1 001 possibilités qui s'offrent à eux, comme le font les architectes dans leur atelier. L'oeuvre originale d'Alfred Pellan Bestiaire #22 trône d'ailleurs au coeur de cette zone stimulante.

Après avoir dessiné un pavillon destiné à abriter la bête de Pellan, les enfants sont invités à exposer leur dessin sur le grand mur et à observer l'imaginaire déployé par les autres participants.

Zone 2 - Un bâtiment qui prend forme

Un grand plateau circulaire tout en relief, une vraie maquette, permet aux explorateurs de jouer avec 25 formes en bois coloré pour tenter de créer un ou plusieurs bâtiments en 3D. Les possibilités qui s'offrent à eux sont illimitées, donc des heures de plaisir en perspective.

Zone 3 - Explorations hautes en couleur

Avec des formes aimantées, les enfants sont invités à créer des profils de bâtiments qui viendront animer le paysage en filigrane. Ils pourront s'amuser autant avec les plans rapprochés qu'avec les plans éloignés. Les tout-petits seront également servis avec des jeux d'association de formes dans cette section interactive de l'exposition.

Zone 4 - Habiter l'habitat

Les enfants sont invités à habiter cet espace, à observer l'agencement de formes géantes autour d'eux pour imaginer de nouvelles créations ou encore pour relaxer en lisant confortablement. Toute une sélection de livres s'offre à eux pour leur permettre d'en apprendre davantage sur l'architecture.

Les concepteurs, en bref

Francis Fontaine, Luca Fortin et Bertrand Rougier sont tous trois diplômés de la maîtrise en architecture de l'Université Laval et développent une démarche oscillant entre la recherche architecturale et la pratique de l'architecture en agence. Murmures est la première collaboration du trio, dont les membres se sont démarqués à tour de rôle par le biais d'expositions et de publications. Luca et Francis ont entre autres coconçu des installations à l'occasion de la Folle Foire en 2017 et de Passages insolites en 2015, où leur intervention a été primée aux Architizer A+ Awards aux États-Unis. Bertrand, quant à lui, a exposé le fruit de son travail de recherche à la Maison de l'architecture du Québec.

L'architecture étant pour eux une discipline fondamentalement collaborative, il allait de soi de s'unir pour développer une exposition invitant les enfants à découvrir le monde de la création architecturale.

Petit lexique pour se familiariser avec les termes d'architecture

Architecture

L'architecture est l'art de concevoir des aménagements et des bâtiments aux usages variés et de les imaginer dans leur environnement.

Topographie

La topographie est la représentation graphique, sur un plan, des formes du terrain.

Échelle

L'échelle est le rapport entre une mesure réelle et sa représentation sur un plan ou une maquette.

Maquette

La maquette est une représentation à échelle réduite. Elle sert à bien comprendre le projet architectural avant sa construction.

Axonométrie

L'axonométrie est la représentation graphique, sur un même dessin, des trois dimensions (largeur, hauteur et profondeur) d'un bâtiment.

Les crédits

Murmures, une exposition conçue par Francis Fontaine, Luca Fortin et Bertrand Rougier, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec.

Direction de projet

Marie-Hélène Audet Coordonnatrice à la médiation, MNBAQ

Graphisme de l'exposition

Marie-Renée Bourget Harvey

Gestion des opérations

Yasmée Faucher

Chef de service, MNBAQ

Chargée de projet

Mylène Renaud

Aide à la recherche

Virginia Parent

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Murmures

Galerie famille / Pavillon central du MNBAQ

Du 15 décembre 2018 au 2 septembre 2019

Gratuit

www.mnbaq.org

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 10:32 et diffusé par :