Les Fonds régionaux de solidarité FTQ de l'Est-du-Québec créent un nouveau produit de financement pour le secteur des pêches







GASPÉ, QC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ de l'Est-du-Québec (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord) lancent un nouveau produit de financement adapté spécifiquement aux réalités du secteur des pêches. Ceci inclut les activités de transformation, de capture, de distribution, des fournisseurs et des sous-traitants.

Les prêts, pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars, serviront à financer des projets d'achat de permis ou de quotas, de relève, d'achat d'actifs, de rachat d'actions, de croissance, d'exportation, d'acquisition stratégique, d'innovation et de modernisation. Pour des besoins supérieurs à 3 millions de dollars, d'autres produits pourront être combinés afin de compléter le financement. Une grille tarifaire adaptée au secteur des pêches sera applicable pour ces prêts.

«?Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont pour mission d'arrimer leur offre de financement en fonction des besoins exprimés dans chacune des régions desservies et c'est dans ce contexte que ce nouveau type de prêts a été développé, en ayant en tête les enjeux spécifiques liés au secteur des pêches dans l'Est-du-Québec. On pense notamment aux enjeux de relève, de main d'oeuvre, de productivité, de développement de marché et aux cycles reliés à la biomasse. Nous souhaitons ainsi mieux accompagner les entrepreneurs qui évoluent dans ce secteur d'activités et leur donner les outils nécessaires pour mieux compétitionner en matière d'innovation, de productivité et ainsi contribuer à assurer la pérennité des entreprises en région», a mentionné Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

« Le secteur des pêches est un moteur économique pour les régions de l'Est-du-Québec et nous voulons être présents pour accompagner les acteurs du milieu dans leurs projets, tant par notre expertise que par nos solutions de financement mieux adaptées », ajoute Frédéric Bernier, vice-président régional, régions Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

« Nous souhaitons, par cette offre de financement, participer activement, entre autres, aux projets de relève d'entreprise. Les Fonds régionaux permettront aux acquéreurs, ayant peu de moyens financiers, de réaliser leur rêve », conclut Julie Boulianne, vice-présidente régionale, région Côte-Nord.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 20 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 697 millions de dollars dans 1 095 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder près de 39 400 emplois.

