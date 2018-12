Pérennité des quartiers culturels - La Ville de Montréal renouvelle son entente avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour une période de cinq ans







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design, et Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, et des relations gouvernementales, tous deux membres du comité exécutif à la Ville de Montréal, ainsi que Jacques Primeau, président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles ont annoncé, le renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles pour une durée de cinq ans.

L'entente 2019-2023 comprend un investissement municipal de 20 M$, qui servira à la promotion du Quartier des spectacles comme destination culturelle et à la programmation culturelle gratuite et tout au long de l'année dans les espaces publics. Ce montant permettra également de poursuivre la mise en oeuvre du Plan lumière et du laboratoire numérique urbain du Quartier des spectacles qui rend possible la projection sur des façades et l'illumination de bâtiments significatifs. L'entente inclut également un montant de 13,1 M$ qui permettra de couvrir les dépenses pour des services fournis à la Ville dont les opérations durant les festivals et événements extérieurs ainsi que la vigie de l'entretien des espaces publics.

« La Ville de Montréal travaille de concert avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour renouveler et élargir l'offre culturelle gratuite dans le centre-ville montréalais. Son succès est tel que le Quartier des spectacles est aujourd'hui un site emblématique de notre ville dont la réputation dépasse largement nos frontières. Nous souhaitons poursuivre ensemble cette réussite en réfléchissant sur les moyens de faire évoluer ce quartier, avec les acteurs concernés, tout en répondant aux attentes de la population montréalaise et locale et en assurant la vitalité et le rayonnement de ce pôle névralgique », a déclaré Mme Christine Gosselin.

« Pour nous, la culture et l'économie vont de pair et font partie de nos priorités. C'est pourquoi nous sommes très heureux de la poursuite de notre collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, car elle permettra de pérenniser les retombées économiques, touristiques et culturelles au centre-ville. Nous souhaitons d'ailleurs nous inspirer de sa gestion et de l'animation de l'espace public dans notre réflexion sur la revitalisation des artères commerciales et du centre-ville », a indiqué M. Robert Beaudry.

« Nous sommes ravis et reconnaissants de cet engagement de cinq ans de la Ville de Montréal, une marque de confiance qui nous rend fiers du travail accompli et enthousiastes pour l'avenir. Le Partenariat poursuivra ses mandats diversifiés avec créativité et audace, et continuera de bonifier l'offre culturelle du Quartier, autant dans l'espace public qu'en salle. Nous souhaitons stimuler encore davantage l'appropriation du coeur culturel montréalais par ses forces vives que sont les créateurs et producteurs, mais également par les différents publics qui, tout au long de l'année, bénéficient de l'offre culturelle du Quartier des spectacles », a ajouté M. Jacques Primeau, président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Le Quartier des spectacles

Coeur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord. Il est animé toute l'année par un grand nombre de festivals et d'événements, lesquels comportent une importante programmation extérieure gratuite. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Le Quartier présente à l'année des projections artistiques sur la façade de plusieurs édifices. Vitrine des nouvelles technologies multimédia, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale en matière de diffusion de contenus numériques en milieu urbain.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 80 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, la gestion et l'animation des places publiques, la mise en lumière du Quartier et assure sa promotion à titre de destination culturelle incontournable.

Le Quartier des spectacles regroupe sur son territoire 80 lieux de diffusion culturelle et une trentaine de salles de spectacles. Il héberge 450 entreprises culturelles qui fournissent plus de 7 000 emplois, dans un périmètre délimité par les rues City-Councillors, Sherbooke, Saint-Hubert et le boulevard René-Lévesque.

