CFSC-OPEC fière de participer à l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada







MONTRÉAL, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (OPEC) est fière du rôle clé qu'elle a tenu dans le lancement de l'initiative Familles branchées d'Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) pour augmenter l'accessibilité d'Internet auprès des familles canadiennes à faible revenu.



En travaillant avec ISDE et les fournisseurs de services Internet participants (FSI), OPEC a pu développer un portail sécurisé en ligne afin de qualifier et connecter de façon anonyme les familles admissibles et sélectionnées aux FSI qui offrent, sur une base volontaire, un forfait Internet au prix de 10 $ par mois. Le portail a été lancé le 12 novembre et à la fin de novembre des milliers de familles recevaient déjà l'Internet à 10 $.

« Pour les familles canadiennes qui ont les revenus les plus faibles, accéder à l'Internet résidentiel pour un prix abordable crée de réelles opportunités pour les personnes les plus à risque d'être exclues de notre monde numérique, » a dit le directeur général d'OPEC, Toby Harper-Merrett. « En tant qu'organisme centré sur les impacts sociaux, nous sommes très fiers de notre équipe qui s'est dévouée à centrer l'expérience de service sur les cas de la "marge" : ceux des personnes qui peuvent souffrir d'un handicap, sont peu alphabétisées ou affrontent d'autres défis ».

« L'initiative Familles branchées aide à combler le fossé numérique en permettant à davantage de Canadiens d'avoir accès à des services Internet abordables. Cette initiative est un bon exemple du travail que le gouvernement effectue avec l'industrie des télécommunications afin que tous les Canadiens profitent de l'économie numérique, » a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE).

L'initiative Familles branchées fait partie d'une suite de programmes de compétences numériques, d'accessibilité et d'Internet qui encourage la participation des Canadiens à l'économie numérique pour qu'ils poursuivent leurs études, trouvent de l'emploi et accèdent aux programmes et services.

« Participer à cette initiative a été une occasion unique de faire travailler ensemble le gouvernement, l'industrie canadienne des télécommunications et le secteur communautaire dans l'objectif commun d'assurer l'inclusion numérique d'un nombre grandissant de familles canadiennes, » a ajouté Toby Harper-Merrett.

Avec cette initiative, le gouvernement du Canada rend également disponibles 50 000 ordinateurs remis à neuf par l'entremise de son programme Ordinateurs pour les écoles. « Nous apprécions profondément la contribution des organisations partenaires d'Ordinateurs pour les écoles qui s'assurent que les ménages qui n'ont pas de dispositifs pour se brancher à Internet peuvent aussi profiter de l'initiative Familles branchées ».

À propos de Familles branchées

L'initiative Familles branchées a été conçue pour offrir à des centaines de milliers de familles canadiennes à faible revenu la possibilité d'obtenir des services Internet. Des fournisseurs de service Internet participants contribuent volontairement à cette initiative en offrant des services Internet à 10 $ par mois (plus taxes) aux familles qui reçoivent déjà le montant maximal de l'Allocation canadienne pour enfants sélectionnées au hasard.

À propos du programme OPE

Ordinateurs pour les écoles est un programme pancanadien qui remet à neuf des ordinateurs donnés par le gouvernement, des sociétés privées et des individus, afin de les distribuer à des écoles, des organismes sans but lucratif enregistrés et des familles à faible revenu.

À propos de CFSC-OPEC

Computers for Success ? Canada Inc. | Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les impacts des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. Les services de CFSC-OPEC reposent sur les quatre piliers suivants : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégique et gestion de projets.



Contact

Julie Brouard

Gestionnaire des communications

Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

Tél. : 1 514 793 8073

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 09:30 et diffusé par :