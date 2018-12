Une porte de cave flottante dans le port de Sydney a ouvert l'été en Australie avec le parfait verre de vin







SYDNEY, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La société familiale d'Australie du Sud Wakefield Wines a aidé les amateurs de vin à commencer l'été avec le parfait verre de vin sur une porte de cave inédite dans le port de Sydney.

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, le vignoble primé Clare Valley a organisé un weekend de dégustations mémorables à bord d'une salle verrée spécialement conçue déposée sur une barge flottante au milieu du port. Présentant sa gamme Estate, Wakefield a montré aux quelques chanceux qui avaient embarqué à quel point la température est importante pour apprécier au mieux son vin.

Cellar Door at Sea de Wakefield entendait montrer que mettre un vin rouge dans le frigo n'est pas un tabou, mais que c'est en réalité nécessaire pour obtenir le parfait équilibre entre la saveur et l'arôme des vins rouges tout au long de l'année.

« Depuis des années, nous espérons dissiper une idée fausse à propos des vins rouges, à savoir qu'ils doivent être servis "à température ambiante". C'est une recommandation désuète qui avait en fait un effet négatif sur la façon dont nous dégustions nos rouges australiens classiques », explique Mitchell Taylor, directeur général et viticulteur de troisième génération.

« Cellar Door at Sea de Wakefield a montré à quel point des rouges frappés peuvent être délicieux, surtout pendant l'été. Et en ajoutant la vue parfaite à l'une des destinations les plus remarquables au monde, nous avons tous les ingrédients pour le vin parfaitement rafraîchi. »

Lors de cet événement vinicole en première mondiale qui a permis de découvrir les capteurs innovants de Wakefield de la température optimale de dégustation, les participants sont partis en bateau-taxi de l'embarcadère de l'opéra de Sydney. Ils sont arrivés au Cellar Door flottant entièrement aménagé de Wakefield (un conteneur de fret de 12 mètres en verre spécialement conçu) d'où ils ont pu admirer les vues emblématiques du port de Sydney. Une fois à l'intérieur, ils ont participé à une dégustation de vins placée sous le thème de la température avec la nouvelle gamme de verres Riedel Extreme, de l'eau d'Antipodes, et une dégustation animée par les deux chefs britanniques et amis de Wakefield Wines, Will Stewart et Steve Flood.

Cet événement a été créé dans l'espoir que les participants découvrent, grâce à la température, les ingrédients secrets d'un parfait verre de vin.

Le Cellar Door spécialement construit prendra désormais le cap des vignobles Clare Valley avant que les projets soient élaborés pour la nouvelle expérience excitante proposée par la famille.

