Le Conseil des structures, pylônes et antennes accueille son 100e membre







Grâce à l'adhésion récente des sociétés Axilz Inc., Technostrobe, Technical Rope & Rescue, GME Supply Co., FieldSENSE et Skyhook Tower Services, le CSPA accélère l'expansion, déjà fort enviable, de son bassin de membres.

OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Au cours du dernier mois, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) a officiellement accueilli son 100e membre. Le CSPA enregistre ainsi pour une autre année consécutive une rapide et forte croissance de ses activités.

Récemment, les sociétés Axilz Inc., Technostrobe, Technical Rope & Rescue, GME Supply Co., FieldSENSE et Skyhook Tower Services ont adhéré au CSPA, portant le nombre de ses membres à de nouveaux sommets. Le nombre de membres connaît d'ailleurs une hausse soutenue depuis quelques années.

« Ce nouveau seuil de 100 membres témoigne de l'engagement continu de l'industrie des pylônes au Canada à l'égard de la construction d'antennes de télécommunication qui répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité pour les travailleurs, a déclaré Clay Parchewsky, codirecteur du CSPA et vice-président de la division Santé, sécurité et environnement à WesTower Communications. Nous remercions nos membres actuels de leur contribution active aux activités du CSPA et nous invitons les sociétés non membres à se joindre au CSPA afin que nous puissions faire valoir les vues communes de l'ensemble de l'industrie. »

Fondé en 2015, le CSPA est le fruit d'une collaboration entre neuf sociétés, dont trois fournisseurs de services de télécommunication sans fil, trois firmes d'ingénierie et trois entreprises de construction dans le secteur de la télécommunication. Le CSPA solde leur volonté de mettre en place un forum sectoriel afin de cerner les pratiques de travail sécuritaires relatives aux antennes de télécommunication et à d'autres infrastructures de l'industrie, ainsi que de faire la promotion de ces pratiques à l'échelle de l'industrie. Les membres du CSPA sont responsables de la construction et de l'entretien des réseaux sans fil de calibre mondial du Canada et le CSPA les aide à mener leurs activités de manière sécuritaire et efficace dans un milieu toujours plus exigeant. Pour ce faire, le CSPA leur fournit une expertise et du soutien dans le cadre d'activités de promotion, de sensibilisation, d'élaboration de normes, de communication, d'événements et de formation.



Les tout nouveaux membres du CSPA reflètent la diversité des membres du CSPA, qui comprend des entreprises de télécommunication, des entreprises de radiodiffusion et d'autres propriétaires de sites, de même que des exploitants de pylônes, des ingénieurs de pylône, des formateurs en sécurité et des fournisseurs d'équipement de télécommunication et de protection d'un bout à l'autre du Canada.

Pour en savoir plus, visitez le site : www.stacouncil.ca

À propos du CSPA

Le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) veille à ce que les antennes du réseau de communication du Canada soient construites conformément aux plus hautes exigences en matière de sécurité pour les travailleurs. Le CSPA est une organisation sans but non lucratif qui représente les fournisseurs de communication sans fil, les propriétaires et exploitants de pylônes, les fournisseurs de services d'ingénierie pour l'équipement de pylône et de toit, et les entrepreneurs en construction et entretien d'installation de communication sans fil, et leur procure une plateforme de collaboration.

À propos de l'ACTS

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada - ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

SOURCE Association canadienne des télécommunications sans fil

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :