Le Groupe Atwill-Morin fait son entrée dans le marché de Toronto en redonnant un coup de jeunesse à la façade du mythique Massey Hall de Toronto

MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Groupe Atwill-Morin vient de se voir confier par la grande firme EllisDon de Toronto le mandat de redonner un air de jeunesse à l'enveloppe architecturale de la mythique salle de concert Massey Hall, cet immeuble patrimonial de 2 765 places situé dans le Garden District de Toronto, au 178, Victoria Street et qui a récemment fermé après 124 ans pour se refaire une beauté.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin, Matthew Morin en précisant que ce mandat prestigieux consacrait l'implantation de l'entreprise dans le grand marché de Toronto, avec sa division Atwill-Morin Ontario située dans la capitale nationale.

Pour le président du Groupe Atwill-Morin, l'obtention de ce contrat de 2M $ s'inscrit naturellement dans la foulée de nombreux mandats réalisés par l'entreprise à Ottawa dans la rénovation de joyaux du patrimoine canadien tels les Tours Nord de l'Édifice Centre du Parlement, sur la colline parlementaire, la Monnaie Royale du Canada, le Centre mondial du Pluralisme, la Cour Suprême du Canada, le Canada's Four Corners, la Succursale postale B et de nombreux autres.

« La rénovation du Massey Hall est en soi un défi enthousiasmant car la restauration du visage de ce bâtiment iconique, lieu de prédilection du monde des arts populaires au Canada, exige l'expression d'un art consommé de la part des maçons-experts de l'entreprise » a dit Matthew Atwill-Morin en précisant que le défi comportait aussi des exigences spécifiques en matière de protection de l'intégrité patrimoniale du bâtiment construit en 1894, et qui a longtemps été durant la majeure partie du XXe siècle la principale salle de concert de Toronto, reconnue pour la chaleur de son acoustique.

« Cette rénovation de l'un des 36 principaux lieux historiques nationaux de Toronto doit être à la hauteur de la vitalité de la vie culturelle et intellectuelle qui caractérise ce haut lieu de la vie artistique torontoise » a poursuivi pour sa part Jonathan Atwill-Morin, président de la division Atwill-Morin Ontario.

Celui-ci a souligné que précision, minutie et créativité seront déployées dans les travaux divers de maçonnerie, de désamiantage et de nettoyage de la façade qui complèteront la revitalisation de la structure qui constituent une étape cruciale de ce vaste programme de rénovation de 142M $, globalement.

Pour l'entreprise, celle-ci doit continuer à illustrer une pleine réalisation exceptionnelle par sa conception et son design, sa technologie et son aménagement, car le Massey Hall représente une période importante de l'évolution du Canada, en symbolisant une tradition culturelle, une manière de vivre ou de penser qui se sont avérées importantes pour l'évolution de la société torontoise et canadienne.

Les travaux s'échelonneront de novembre 2018 à mai 2019, en prévision d'une réouverture en 2020.

