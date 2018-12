L'Île-du-Prince-Édouard approuve Appel à Recycler Canada, inc. comme programme officiel de gérance de piles à usage unique et rechargeables de la province







L'ORGANISATION ADMINISTRERA LE PROGRAMME DE RECYCLAGE DE PILES À USAGE DOMESTIQUE AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT

TORONTO, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Le programme d'Appel à Recycler Canada, inc., l'organisme de collecte et de recyclage de piles à usage domestique le plus important au Canada, a été approuvé par le ministère des Communautés, des Terres et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard comme programme réglementé de gestions aux fins de collecte et de recyclage de piles et de batteries. Le programme quinquennal de collecte et de recyclage de piles à usage unique et rechargeables de la province sera lancé dans la première moitié de l'année 2019.

« Le programme volontaire de recyclage de piles que nous avons administré dans l'Î.-P.-É. a connu beaucoup de succès depuis 1997, et aujourd'hui nous sommes heureux d'établir un partenariat officiel avec la province », a dit Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada, inc. « Nous saluons l'engagement de l'Î.-P.-É. envers la gestion environnementale ainsi que l'exemple qu'elle donne aux provinces de l'Atlantique en prenant la décision d'officialiser un programme de recyclage de piles primaires et rechargeables. Nous nous réjouissons à l'idée d'accroître notre présence dans l'Î.-P.-É. et de continuer à recycler les piles usagées à usage domestique partout dans la province. »

Le programme provincial, dont le lancement est prévu le 1er avril 2019, est l'occasion d'accroître la sensibilisation au recyclage de piles à travers la province. « Nous sommes persuadés que des points de dépôt accessibles et pratiques sauront encourager nos consommateurs insulaires à recycler leurs piles de manière adéquate et sécuritaire et à continuer à les détourner des sites d'enfouissement de la province », a affirmé Richard Brown, ministre du ministère des Communautés, des Terres et de l'Environnement. Appel à Recycler Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec La Société de gestion des déchets de l'Île (SGDÎ) et les grands magasins, détaillants, municipalités et autres groupes pour étendre son réseau de collecte et accroître l'accessibilité des points de dépôt pendant toute la durée du programme de cinq ans.

L'Î.-P.-É. se joint aux provinces réglementées de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec, où des programmes approuvés d'Appel à Recycler sont actuellement en vigueur. Les résidents de l'Î.-P.É. peuvent visiter le site www.appelarecycler.ca/trouvez-centre pour trouver le point de dépôt le plus près de chez eux, notamment chez des détaillants comme Home Depot, Bureau en Gros et La Source.

À propos d'Appel à Recycler Canada, inc.

Appel à Recycler Canada, inc. est un organisme sans but lucratif qui collecte et recycle des piles et des batteries gratuitement pour les municipalités, les entreprises et les consommateurs. Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné 8 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement et a mis en place plus de 7 000 points de dépôt partout au Canada. Véritable chef de file, Appel à Recycler a fondé sa réputation sur son engagement envers la durabilité environnementale et respecte ou surpasse les normes les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion sécuritaire de piles. Apprenez-en plus en visitant le site appelarecycler.ca ou en composant le 1 888 224-9764.

