Ministère égyptien de l'investissement et de la coopération internationale : des accords d'une valeur de 3,5 milliards d'USD signés en marge du Forum Africa 2018







LE CAIRE, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Les accords permettront des investissements dans les infrastructures, favoriseront l'entreprenariat et stimuleront le secteur privé en Égypte

Après la mise en oeuvre réussie de son programme de réforme économique, l'Égypte a signé des accords d'une valeur de 1,9 milliard d'USD, en marge du Forum Africa 2018 à Charmel-Cheikh (Égypte). Ces signatures viennent s'ajouter à d'autres accords essentiels, d'une valeur de 1,6 milliard d'USD, signés par les participants lors du Forum. Ces accords comprennent des partenariats stratégiques visant à investir dans les infrastructures, les technologies de l'information, les énergies renouvelables, à favoriser l'entreprenariat et à stimuler le secteur privé du pays.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796883/Africa_2018.jpg )



Un certain nombre de chefs d'États et de gouvernement, dont les présidents nigérien, malgache, rwandais et sierraléonais, ainsi que des hauts fonctionnaires de tout le continent, des chefs d'entreprise et des participants de plus de 55 pays, ont assisté au Forum.

Durant le Forum, le Président Abdel Fattah al-Sissi a annoncé les principales mesures déployées par l'Égypte, pour stimuler l'entreprenariat et l'intégration régionale en Afrique. Il s'agit notamment de créer le premier centre régional de l'entreprenariat en Égypte, mais aussi d'accélérer la construction de l'autoroute Le Caire-Le Cap. En outre, le Président al-Sissi a également annoncé une initiative visant à former 10 000 jeunes Africains à la conception de logiciels et de jeux ces trois prochaines années.

Le Président a également souligné l'importance d'investir dans le capital humain, en assurant des services de santé et d'éducation de qualité, afin de donner aux jeunes Africains les outils requis pour être concurrentiels sur le marché mondial du travail.

L'Égypte s'apprête à présider l'Union africaine l'année prochaine et le Président égyptien a souligné l'importance d'encourager le commerce et les investissements panafricains, à travers des politiques favorisant l'ouverture des frontières, soutenant le développement industriel, ainsi que par le biais de projets d'infrastructures facilitant la circulation des biens et des personnes. Les investissements actuels de l'Égypte en Afrique dépassent déjà les 10 milliards d'USD, tandis que les investissements africains en Égypte, la principale économie du continent, ont atteint 2,8 milliards d'USD.

Le Dr Sahar Nasr, le Ministre de l'investissement et de la coopération internationale, a déclaré : « La présence de personnalités de haut niveau et la participation active au Forum Africa 2018, ont réaffirmé la position de l'Afrique en tant que destination d'investissement de premier plan dans le monde et celle de l'Égypte, en tant que passerelle vers l'Afrique. »

Plusieurs tables rondes du Forum Africa 2018 ont porté sur la croissance des technologies et de l'innovation, susceptibles de créer des emplois et d'apporter de nouvelles solutions pour répondre aux besoins non satisfaits des communautés africaines, qui ont beaucoup de défis en commun, comme l'accès au financement, la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation de qualité. Le sujet a été longuement débattu par les fondateurs de start-up africaines dans les domaines de la fintech, de l'agro-technologie, de la cybersanté et de l'apprentissage numérique, mettant en avant les possibilités pour la jeunesse africaine de se mettre au niveau des progrès technologiques et d'y prendre pleinement part.

L'autonomisation des femmes en Afrique constituait également un sujet important du Forum et les Premières dames du Niger et du Nigéria figuraient parmi les intervenants soulignant les grands avantages dont pouvaient tirer les collectivités grâce à cela, mais aussi les défis auxquels les femmes sont actuellement confrontées en entreprise et dans le commerce. Selon une étude récente du cabinet McKinsey, les entreprises comptant la plus grande part de femmes au sein de leur Conseil d'administration, ont obtenu un rendement en capital propre de 47 % supérieur à celui des entreprises qui ne comptent aucune femme membre du Conseil d'administration.

Plusieurs institutions financières internationales étaient représentées au Forum, par l'intermédiaire de personnalités comme Sir Suma Chakrabarti, le Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Philippe Le Houérou, le vice-Président exécutif et Directeur général de la SFI et Akinwumi Adesina, le Président de la Banque africaine de développement. Ils ont insisté sur l'importance de collaborer avec les autorités publiques pour favoriser le développement du secteur privé. Ces experts se sont également penchés sur l'étude de cas de la libéralisation du secteur de l'énergie en Égypte, menée grâce à une réforme législative audacieuse qui a permis des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables. L'Égypte dispose aujourd'hui du plus grand parc éolien du Moyen-Orient et installe actuellement onze centrales solaires dans le sud du pays, ce qui en fera le plus grand producteur d'énergie solaire au monde.

Il s'agissait de la troisième édition du Forum Africa.

À propos du Ministère de l'investissement et de la coopération internationale

Le Ministère de l'investissement et de la coopération internationale est l'organisme chargé de la coopération économique et du développement entre la République arabe d'Égypte et les États arabes, les pays étrangers et les organisations régionales et internationales. Il contribue également au développement économique et social de l'Égypte.

