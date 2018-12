Mason Graphite dépose le rapport technique sur l'étude de faisabilité du projet du Lac Guéret







MONTRÉAL, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) communique la finalisation et le dépôt du rapport technique intitulé «NI 43-101Technical Report: Feasibility Study Update of the Lac Guéret Graphite Project, Québec, Canada» qui a été établi en application du Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'appui du communiqué de presse du 5 décembre 2018 détaillant les résultats d'une mise à jour de l'étude de faisabilité sur le projet de la Société, le Lac Guéret, dans le nord du Québec .



La préparation de l'étude a été dirigée par Jean L'Heureux, Ing., M. Ing., Vice-président Exécutif, Développement du procédé.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Rapport Technique ayant une date effective du 5 décembre 2018 disponible sous le profil de Mason Graphite sur www.sedar.com et sur le site Web de la Société: www.masongraphite.com (en anglais seulement).

En dernier lieu, la Société annonce l'intention d'émettre un total de 194 262 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix réputé par action de 0.61 $ en paiement de 118 500 $ en intérêt payable en vertu des débentures convertibles de 12 % (les « débentures »), détenues par CDPQ Sodémex Inc., une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et par le Fonds de solidarité FTQ. Les débentures sont exigibles le 11 Juin 2019. En vertu des modalités des débentures, la Société a la possibilité de payer 50 % de l'intérêt semi-annuel dû sur les débentures en actions ordinaires. Le solde des intérêts dus de 118 500 $ a été payé en argent. L'émission des actions ordinaires en paiement de l'intérêt sur les débentures est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Mason Graphite et du projet du Lac Guéret

Mason Graphite est une compagnie minière canadienne dédiée au développement du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient 100 % des droits. La Société est dirigée par une équipe expérimentée possédant plus de 5 décennies d'expérience dans le graphite, notamment dans la production, la vente ainsi que la recherche et le développement. Pour plus d'informations: www.projetlacgueret.com .

Mason Graphite Inc. pour le conseil d'administration,

"Benoît Gascon, CPA, CA", Président et chef de la direction

Pour plus d'informations:

Simon Marcotte, CFA, Directeur au Développement corporatif au +1 (647) 801-7273 et à info@masongraphite.com

Pour plus d'informations reliées aux communautés locales:

Luc Veilleux, CPA, CA, Vice-président exécutif et Chef de la direction financière au +1 (514) 289-3582 et à info@masongraphite.com

Siège Social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5

