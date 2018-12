La NASBA amorce une collaboration à long terme avec CGI pour des services en TI en mode délégué







L'association de réglementation de la profession comptable signe une entente pluriannuelle avec le fournisseur de TI pour des services informatiques et technologiques

FAIRFAX, VA, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) ont annoncé la signature d'une entente à long terme pour des services logiciels et de gestion des TI qui permettront à l'Association de se concentrer sur sa mission de base. Celle-ci consiste à améliorer l'efficacité et à faire évoluer les intérêts communs des conseils des États américains responsables de la profession comptable alors qu'ils délivrent des permis et réglementent les comptables professionnels agréés et les firmes comptables partout aux États-Unis.

« Nous sommes enthousiastes de collaborer avec CGI et de l'occasion qui nous est donnée de travailler avec un expert spécialisé dans la gestion, l'exécution, et la gouvernance des services complets en TI. Nous pourrons ainsi nous concentrer davantage sur la mission de la NASBA et sur notre engagement continu à l'égard de nos membres et de nos partenaires, a affirmé Ken L. Bishop, président et chef de la direction de la NASBA. Cette collaboration nous donnera non seulement accès aux professionnels les plus novateurs et aux technologies de pointe, mais nous procurera également la possibilité d'adapter nos capacités et nos ressources en TI. »

CGI offrira notamment des services de développement et de maintenance des applications, d'exploitation et d'ingénierie des infrastructures, de gestion des services en nuage, de soutien aux utilisateurs et de centre d'assistance. Ces services offriront une prévisibilité et une transparence accrues des échéances et des coûts liés aux projets TI, tout en permettant à la NASBA d'accéder aux avancées technologiques découlant des investissements continus de CGI en exécution des TI. CGI et la NASBA mettront également en oeuvre un modèle de gouvernance commun qui proposera des fonctionnalités telles que des rapports et des analyses sur la performance à tous les niveaux des systèmes informatiques essentiels de l'Association.

« Nous sommes heureux de soutenir la NASBA et ses membres en mettant non seulement à profit les leçons apprises dans le cadre de mandats dans le monde entier, mais en leur procurant également la flexibilité requise pour répondre aux exigences en constante évolution de la NASBA. Cette relation nous permettra de rassembler un groupe diversifié de professionnels talentueux pour réfléchir, collaborer et innover en vue d'atteindre les objectifs stratégiques de la NASBA, a précisé Vijay Srinivasan, vice-président principal chez CGI. La capacité de mettre à profit une base de connaissances mondiale ainsi qu'une présence locale tout en évoluant continuellement en fonction des besoins permettra à la NASBA d'utiliser ses systèmes informatiques vitaux de la façon la plus efficiente et efficace possible. »

À propos de la NASBA

Depuis 1908, la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) a servi de tribune aux conseils des États responsables de la profession comptable à l'échelle nationale, qui administrent l'examen uniforme des CPA, délivrent les permis à plus de 650 000 comptables professionnels agréés et réglementent la pratique de la comptabilité publique aux États-Unis. La mission de la NASBA est d'améliorer l'efficacité et de faire évoluer les intérêts communs des conseils responsables de la profession comptable afin qu'ils puissent respecter leurs responsabilités réglementaires. L'Association favorise l'échange d'information entre les conseils responsables de la profession comptable, qui répondent aux besoins de 55 juridictions américaines. Le siège social de la NASBA est établi à Nashville (Tennessee), avec un bureau satellite à New York (New York), un centre d'essai informatique et un centre d'appels internationaux à Guam et des opérations à San Juan (Porto Rico). Apprenez-en davantage : nasba.org (en anglais).

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 74 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

