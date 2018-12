Ricoh choisit Vizetto pour une intégration internationale dans ses solutions interactives pour tableau blanc







Vizetto Inc. annonce aujourd'hui l'intégration internationale de son logiciel de présentation interactive Reactiv STAGE dans la toute dernière génération de tableaux blancs interactifs de Ricoh.

Reactiv STAGE symbolise l'évolution du logiciel de présentation spécialement destiné à la salle de conférence tactile multipoint et aux marchés de l'éducation. Il y a environ 30 millions de salles de réunion d'entreprises qui n'ont pas encore adopté la technologie du tableau blanc interactif.

Les tableaux blancs interactifs d'avant-garde de Ricoh, couplés avec Reactiv STAGE, offrent une proposition de valeur sans précédente qui devrait en accélérer l'adoption sur ce marché relativement jeune.

« La décision de Ricoh de grouper une application à l'échelle internationale avec Reactiv STAGE représente un jalon significatif et un accomplissement pour Vizetto, » a souligné Essa Qaqish, directeur de la Gestion des produits et du marketing chez Vizetto. « Nous sommes enthousiastes à la perspective que les clients à l'échelle internationale vont avoir accès à une plateforme qui a été développée avec des fonctions innovantes qui simplifieront et renforceront leur flux de travaux et en même temps leur feront gagner du temps. Ceci permettra aux clients de fournir des présentations plus solides et engageantes, à la fois interactives et collaboratives. Avec Reactiv STAGE, vous pourrez ouvrir n'importe quel fichier en mode natif, annoter et encrer des documents, retracer et gérer les révisions de fichiers, gérer des affichages complémentaires, arranger et comparer tout type de document ou de fichier avec facilité. »

« Intégrer Reactiv STAGE dans nos tableaux blancs interactifs est une assurance que nous offrons une solution extrêmement puissante pour les présentations et la collaboration dans les entreprises et dans les écoles, » a ajouté M. Yoshinori Sakaue, directeur général du Groupe entreprises numériques chez Ricoh. « Nous avons choisi Vizetto parce ce qu'elle complète notre technologie globale avec un logiciel d'avant-garde et une expérience consommateur véritablement novatrice. »

À propos de Vizetto

Vizetto développe des logiciels novateurs de présentation et de collaboration servant à rendre les réunions plus efficaces et plus productives. Reactiv est optimisé afin de vous procurer la même expérience qu'un manuscrit tracé avec un stylo et du papier. Vizetto espère répondre aux frustrations éprouvées par les clients avec les applications existantes pour présentations et tableau blanc et pourra contribuer à accroître l'efficacité dans les présentations, les réunions, les formations et l'enseignement.

À propos de Ricoh

Ricoh donne aux lieux de travail numériques les moyens d'utiliser des technologies et services novateurs permettant aux personnes de travailler de façon plus intelligente. Depuis plus de 80 années, Ricoh dirige l'innovation et se situe comme un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de documents, de services de technologies de l'information (TI), d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels. Ayant son siège à Tokyo, Ricoh Group intervient dans approximativement 200 pays et régions.

Relation avec les médias :

Essa Qaqish

directeur de la Gestion des produits et du marketing

+1(905)766-0068 poste 228

eqaqish@vizetto.com



