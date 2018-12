La nouvelle évaluation de rendement : plus courte et plus fréquente, selon un sondage







Plus de la moitié des entreprises au Canada ont mis à jour leurs évaluations de rendement au cours des deux dernières années

ont mis à jour leurs évaluations de rendement au cours des deux dernières années Les employeurs ont le plus souvent raccourci le processus et augmenté la fréquence de la rétroaction

Soixante-dix pour cent des entreprises mènent des évaluations de rendement officielles au moins une fois par année; 31 % effectuent des évaluations deux fois par année ou chaque trimestre.

TORONTO, le 12 déc. 2018 /CNW/ - L'évaluation de rendement se transforme, selon une nouvelle étude de la firme de recrutement OfficeTeam. Plus de la moitié des entreprises au Canada (57 %) ont mis à jour leurs évaluations de rendement au cours des deux dernières années. Parmi les changements les plus importants, mentionnons un processus plus court (47 %) et une fréquence accrue de la rétroaction (36 %).

À quelle fréquence les organisations mènent-elles des évaluations? Sept gestionnaires des RH sur dix (70 %) affirment que leur entreprise effectue des évaluations officielles de rendement au moins une fois par année. Trente et un pour cent ont des rencontres deux fois par année ou chaque trimestre.

On a posé la question suivante aux gestionnaires des RH : « À quand remonte la dernière fois où votre entreprise a mis à jour son processus d'évaluation de rendement? » Voici leurs réponses :

Au cours de la dernière année 21 % Il y a un ou deux ans 36 % Il y a trois ou quatre ans 17 % Il y a cinq ans ou plus 10 % Jamais 5 % Nous n'avons pas de processus d'évaluation de rendement 11 %

100 %

On a également posé cette question aux gestionnaires des RH dont l'entreprise avait actualisé son processus : « Comment votre entreprise a-t-elle changé son processus d'évaluation de rendement? » Voici leurs réponses* :

A raccourci le processus 47 % A augmenté la fréquence de la rétroaction 36 % A éliminé les échelles d'évaluation 20 % A diminué la fréquence de la rétroaction 15 % A ajouté une rétroaction des pairs/une rétroaction à 360 degrés 13 %

* Les réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus fréquentes sont indiquées.

Conclusions additionnelles :

La majorité des gestionnaires des RH (93 %) ont affirmé que le processus d'évaluation de leur entreprise était efficace lorsqu'il s'agissait d'améliorer le rendement des employés.

Selon les répondants, le principal avantage d'avoir des évaluations est le fait qu'elles permettent de motiver le personnel en mettant l'accent sur les objectifs et les réalisations (36 %). De plus, elles aident à aborder officiellement les cas de rendement insatisfaisant (22 %) et permettent de prendre des décisions au sujet des promotions (18 %).

« Pour les gestionnaires, les évaluations de rendement représentent bien plus qu'un élément à rayer de leur liste. Ces discussions appuient la croissance des employés et de l'ensemble de l'équipe en offrant à toutes les personnes concernées une occasion précieuse de communiquer des objectifs, d'obtenir une rétroaction et d'aborder des défis ou des préoccupations », a déclaré Koula Vasilopoulos, présidente de district d'OfficeTeam. « En simplifiant le processus et en faisant le point plus souvent, les superviseurs sont mieux à même d'évaluer le progrès et de reconnaître les réalisations, tout en encourageant le personnel à participer activement à son perfectionnement et à sa réussite. »

Au sujet du sondage

Le sondage a été créé par OfficeTeam et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de plus de 300 gestionnaires des ressources humaines dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

OfficeTeam

OfficeTeam, une entreprise de Robert Half, est le principal service de dotation au pays se spécialisant dans le placement temporaire de professionnels de bureau et de l'administration hautement qualifiés. L'entreprise compte 300 bureaux répartis dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter roberthalf.ca/fr. Suivez roberthalf.ca/blogue pour obtenir des conseils de carrière et de gestion.

