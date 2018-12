STRATACACHE acquiert une société chinoise de fabrication de tablettes commerciales et de dispositifs embarqués







Renommée Scala China, la société arrive sur le plus grand marché du monde destiné aux expériences d'achat dans le commerce de détail avec des technologies innovantes et des capacités de production et de développement avancées

DAYTON, Ohio, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- STRATACACHE a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une société qui fabrique des tablettes et des dispositifs informatiques intelligents tout-en-un basée à Ningbo, en Chine. Dans le cadre de l'acquisition, la société, anciennement connue sous le nom de POPSCREENS, a été renommée Scala China. Ce changement de marque renforce la visibilité des solutions et la présence de la marque sur le marché mondial, positionnant Scala China comme une solution de choix pour les écrans interactifs destinés aux commerces de détail au sein du groupe de sociétés de technologies marketing STRATACACHE. Cette acquisition renforce davantage l'expansion de STRATACACHE dans la région Asie-Pacifique, ainsi que l'implication de STRATACACHE auprès de la marque Scala, suite à son acquisition en août 2016.

« Nous avons concentré nos efforts sur notre croissance dans l'important marché de la région Asie-Pacifique, en investissant plus de 100 millions de dollars dans la région au cours des 24 derniers mois, avec notamment l'acquisition de Scala », a déclaré Chris Riegel, PDG du groupe de sociétés STRATACACHE. « Nous connaissons actuellement une croissance extraordinaire dans la région grâce à un nouveau leadership fort, une équipe de services considérablement renforcée et une approche stratégique axée sur les marchés de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Malaisie. La classe moyenne de la région Asie-Pacifique a gagné plus de 2 milliards de consommateurs au cours de la dernière décennie et nous aidons les principaux détaillants, distributeurs et marques à développer de nouvelles relations avec ces consommateurs. L'acquisition de Scala China est une nouvelle étape dans cette entreprise. Avec les récents progrès que nous avons connus dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, le moment nous a semblé opportun pour aller de l'avant. »

Scala China continuera à produire des dispositifs informatiques embarqués avancés d'une taille allant de 7 po à 98 po. « Ces dispositifs sont idéaux pour une utilisation commerciale 24h/24 et 7j /7 dans des environnements interactifs d'engagement des consommateurs tels que les magasins de vente au détail, les jeux, l'hôtellerie et la banque », a déclaré Patrick Saletta, directeur de l'exploitation. « Avec plus de 8000 clients Scala dans le monde, nous contribuerons au développement de nouvelles opportunités sur de nombreux marchés stratégiques et de nouveaux partenariats avec les clients. »

De nouvelles infrastructures verront le jour dans le cadre de cette acquisition, avec notamment la création d'une vaste usine de fabrication de 23 226 mètres carrés comprenant des capacités de recherche et de développement de calibre mondial et des chaînes de production et de fabrication à grande échelle, et l'arrivée de plus de 125 nouveaux employés comprenant des ingénieurs en conception et en logiciel disposant d'une longue expérience sur la plateforme Rockchip, un élément essentiel des dispositifs à écran tactile intelligent. Un nouveau centre d'assistance et de logistique et un centre d'opérations réseau basé en Chine seront également créés afin d'optimiser les services à la clientèle dans toute la région, des points clés du plan de croissance de STRATACACHE pour atteindre un milliard de dollars USD de chiffre d'affaires d'ici 2020. Cette acquisition s'accompagne d'une augmentation significative des emplois, notamment des équipes de marketing, de développement, d'ingénierie, de comptabilité et d'assistance mondiale, aussi bien au siège de STRATACACHE à Dayton que dans ses installations.

« Nos plateformes tout-en-un ont été dotées de nouvelles technologies de capteurs mobiles, telles que les capteurs Walkbase de STRATACACHE, et de la vision par ordinateur qui est déjà en place dans le groupe STRATACACHE », a déclaré Li Fan, directeur général. « L'ajout de dispositifs informatiques embarqués à la solide gamme de technologies marketing de STRATACACHE pour les équipements informatiques des kiosques, points de vente et tablettes commerciales améliore considérablement l'exhaustivité de l'offre de solutions à la disposition des clients. » L'équipe de direction de Scala China comprend également David Wong, vice-président des ventes pour la région Asie-Pacifique. Plus d'informations seront bientôt disponibles sur le site Web www.scala-china.com.

STRATACACHE fournit des expériences client évolutives qui permettent aux détaillants de mieux connaître les préférences et les comportements de leurs clients en matière d'achats et d'instaurer une interaction personnalisée avec les clients. Ces solutions contribuent à influencer les clients au point de décision, ce qui génère de nouvelles opportunités de vente et accroît la rentabilité des commerces de détail. Avec plus de 2 millions d'activations de logiciels dans le monde, nous équipons les plus grands réseaux numériques des plus grandes marques du monde. Au sein du groupe de sociétés de technologies marketing STRATACACHE, nous disposons des technologies, de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour transformer le commerce de détail. Pour en savoir plus sur le groupe STRATACACHE, consultez www.stratacache.com.

