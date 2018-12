Planet collabore avec BASF pour assurer un suivi quotidien des agriculteurs en Europe







- L'analyse, à partir d'images satellites quotidiennes permettra de promouvoir de meilleures pratiques agricoles.

- Les produits xarvioTM de BASF et Planet vont significativement contribuer à une agriculture plus durable en Europe.

SAN FRANCISCO et LIMBURGERHOF, Allemagne, 12 décembre, 2018 /PRNewswire/ -- Planet, spécialiste de l'imagerie satellites et de l'analyse de données, et BASF annoncent aujourd'hui la signature d'un accord commercial. Celui-ci vise à fournir chaque jour aux agriculteurs européens des images satellites et les données associées pour leur permettre une prise de décision plus efficace. BASF entend s'appuyer sur les images quotidiennes et globales de l'Europe fournies par Planet afin de développer des outils d'analyse qui fourniront de nouveaux indicateurs sur les zones agricoles et contribueront à l'amélioration de sa plate-forme d'agriculture numérique, commercialisée sous la marque xarvioTM.

« Ce partenariat démontre à nouveau la valeur des données satellites fournies quotidiennement par Planet à l'industrie agricole », déclare Nate Dickerman, CCO à Planet. « Nos images de l'Europe, de résolution moyenne et de fréquence de rafraîchissement élevée, sont parfaitement adaptées à la plate-forme xarvio de BASF. Nous sommes impatients de promouvoir, avec BASF, une agriculture durable grâce aux services numériques. »

L'offre xarvio de BASF améliore les techniques agricoles en aidant les agriculteurs à déterminer la meilleure utilisation des intrants afin d'optimiser les rendements. Les analyses, issues de la surveillance quotidienne opérée par les nanosatellites de Planet, permettront aux producteurs de maintenir les rendements prévus, tout en rendant plus efficace l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Field Manager, le gestionnaire de parcelles entièrement automatisé de notre plate-forme xarvio est le plus avancé des systèmes d'optimisation des zones agricoles du marché. L'ajout des images satellites de Planet nous permettra de proposer une qualité et une disponibilité des données sans précédent. Elles joueront un rôle décisif dans l'amélioration des connaissances des agriculteurs », ajoute Dr Ole Peters, Chef de la technologie de l'agriculture numérique au sein de la Division Agricultural Solutions de BASF.

Ce partenariat, opérationnel début 2019, permettra aux agriculteurs de disposer de nouvelles connaissances pour une gestion plus précise et plus efficace de leurs récoltes. Ensemble, les solutions digitales xarvio de BASF et les données de Planet contribueront de manière significative à une agriculture plus durable en Europe.

À propos de Planet

Planet est une entreprise du secteur aérospatial, spécialiste de l'analyse des données, qui exploite la plus grande flotte de satellites commerciaux de l'histoire, capturant quotidiennement des images haute résolution de toute la surface de la Terre. Elle collecte une quantité inégalée d'informations sur l'évolution de la planète. Planet développe les logiciels d'exploitation et les outils en ligne dont les utilisateurs ont besoin afin de prendre les meilleures décisions. Plus d'informations sur www.planet.com. Suivez-nous sur Twitter @PlanetLabs.

À propos de la division Agricultural Solutions de BASF

Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à développer une agriculture durable dans le respect de l'environnement. Pour rendre cela possible, nous travaillons avec des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un pipeline de recherche solide et un vaste portefeuille de produits, qui comprend les semences et les caractéristiques génétiques, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture numérique. Nos équipes d'experts, qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de production, font le lien entre l'innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le monde entier, tant pour les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2017, notre division a réalisé plus de 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux . Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.agriculture.BASF.com ou l'un de nos comptes sur les réseaux sociaux.

Contacts médias BASF Contacts médias Planet:

Tanja Rolletter GOOTENBERG - Laurence Colin & Carole Cousin

Tél. : +49 621 60-27951 Tél : +33 (0)1 43 59 29 90

tanja.rolletter@basf.com Laurence.colin@gootenberg.fr,

carole.cousin@gootenberg.fr

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :