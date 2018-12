La société chinoise Seraphim va fournir des modules au plus grand parc solaire intelligent d'Australie







CHANGZHOU, Chine, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (« Seraphim »), fabricant chinois de produits solaires de calibre mondial, a récemment annoncé qu'il fournira des modules intelligents ultramodernes à un projet de centrale photovoltaïque de 9 MW en Australie.

La centrale développée par Kanowna Solar PL, qui est située à 95 km à l'ouest de Moree, dans le New South Wales, devrait utiliser 27 500 unités de modules MX de 325 W de Seraphim avec des optimiseurs Maxim intégrés au niveau des chaînes de cellules. La construction de la centrale est prévue pour le début de 2019.

On rapporte que le module intelligent produit par Seraphim peut activer jusqu'à 1,5 plus de modules par chaîne, grâce à sa capacité de limitation de tension, qui permettra de réduire les coûts de façon importante en plus de rendre le système plus adéquat pour des centrales et des projets commerciaux plus importants. En outre, le module intelligent, en comparaison au module traditionnel, peut minimiser les pertes de non-concordance du système CC ainsi que les taux de dégradation à long terme, afin d'améliorer le rendement de production jusqu'à 5 pour cent.

« Nous sommes ravis de coopérer avec Kanowna sur ce projet solaire intelligent sans précédent. C'est une étape d'une importance capitale pour les deux sociétés, ainsi que pour l'ensemble du marché solaire australien », a déclaré Polaris Li, le président de Seraphim.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Seraphim sur ce projet novateur. Notre équipe d'ingénierie a passé plusieurs mois à étudier attentivement les avantages de ces optimiseurs. L'?optimiseur Maxim utilisé par Seraphim est idéal pour une centrale solaire d'utilité publique grâce à sa conception extrêmement rentable combinée à une optimisation de niveau de sous-chaîne intra-module », a déclaré la Dre Emma Mailler, directrice de Kanowna Solar.

À propos de Seraphim

Entreprise fondée en 2011, Seraphim a obtenu des résultats remarquables en peu de temps, se méritant la distinction niveau 1 de BNEF, celle de meilleur performant de DNV GL, ainsi que la loyauté de clients exigeants de partout à travers le monde. Avec une base installée de plus de 6 GW dans plus de 40 pays, Seraphim fournit à ses clients internationaux des produits et des services professionnels de haute qualité.

À propos de Kanowna

L'équipe derrière le projet de Kanowna comprend Meralli Projects et Kinelli, qui ont livré avec succès des parcs solaires d'utilité publique rentables et primés en Australie sans nécessiter de subvention de la part du gouvernement.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.seraphim-energy.com

