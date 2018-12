Edel-Optics vous offre une expérience unique de sport automobile lors de la Race Of Champions 2019







HAMBOURG, Allemagne, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

L'opticien multicanal Edel-Optics est le partenaire officiel d'eyewear du 30e anniversaire

Une fois par an, les champions toutes catégories de sport automobile se réunissent à la ROC pour savoir qui est le «?plus grand pilote du monde?» sur la piste. Pour le déterminer, les pilotes de toutes les compétitions de circuit et de rallye concourent dans des conditions identiques. Dans ce cas, cette victoire ne dépend pas de l'optimisation du moteur ou de la stratégie de gonflage des pneus. Seules les qualités des pilotes de course sont décisives pour l'obtention du titre. Les 19. et 20. janvier 2019, les pilotes s'affronteront au stade Foro Sol de Mexico. Sebastian Vettel, pilote de Formule 1, et Mick Schumacher, fils de la légende du sport automobile Michael Schumacher, ont déjà confirmé leur participation au prochain anniversaire.

Cette compétition n'est donc pas seulement un duel entre les différentes séries de courses, mais aussi entre les générations.

Son fondateur, Fredrik Johnsson, attend avec impatience le 30e anniversaire de la ROC : «?Un anniversaire

rond doit être dûment célébré et nous voulions un supplément spécial pour notre événement international . Edel-Optics est notre partenaire idéal. Une entreprise qui connaît un succès mondial et qui convainc par son haut niveau de qualité. ROC et Edel-Optics, the perfect match?!?»

En tant que partenaire, Edel-Optics fournit les Eyewear appropriées

L'opticien multicanal a gagné la confiance des organisateurs de l'événement ROC en proposant la plus large gamme de lunettes de marque en Europe et des partenariats de renom. Edel-Optics équipera certains pilotes participant avec des lunettes spécialement conçues pour ROC. «?Les lunettes de soleil et le sport automobile ont une longue histoire commune qui a façonné des marques prestigieuses. Les pilotes de course qui portent des lunettes de soleil originales ne se contentent pas d'un style de vie raffiné, car dans cet environnement, la qualité des lunettes joue également un rôle important. Et l'événement ROC est le support idéal pour nous positionner?», déclare Dennis Martens, fondateur et directeur général d'Edel-Optics.

Deux modèles sont commercialisés : le modèle «?ROC Limited Edition?» (199 euros) et le modèle «?ROC Fan Edition?» (89 euros), en édition très limitée. Ces modèles seront disponibles à partir du 19. janvier 2019 sur http://www.edel-optics.fr dans la limite des stocks disponibles.

