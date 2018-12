Investissements Manuvie annonce des changements aux gestionnaires de portefeuille de deux fonds







TORONTO, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui des changements aux gestionnaires de portefeuille de deux de ses fonds, pour lesquels Gestion de Placements Mawer Ltée agit à titre de sous-conseiller : le Fonds de placements diversifiés Manuvie1 et le Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie2.

Les changements sont les suivants :

Avec prise d'effet le 1 er janvier 2019, Craig Senyk a été nommé au poste de président de Gestion de Placements Mawer Ltée. Afin de pouvoir concentrer tous ses efforts à son nouveau poste, il quittera ses fonctions de gestionnaire en chef du Fonds de placements diversifiés Manuvie et du Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie.

janvier 2019, a été nommé au poste de président de Gestion de Placements Mawer Ltée. Afin de pouvoir concentrer tous ses efforts à son nouveau poste, il quittera ses fonctions de gestionnaire en chef du Fonds de placements diversifiés Manuvie et du Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie. Travis Goldfeldt , qui est déjà un gestionnaire de portefeuille désigné à l'égard de ces deux fonds, prendra la relève à titre de gestionnaire de portefeuille en chef.

, qui est déjà un gestionnaire de portefeuille désigné à l'égard de ces deux fonds, prendra la relève à titre de gestionnaire de portefeuille en chef. Steven Visscher s'ajoutera à l'équipe des deux fonds à titre de cogestionnaire.

Travis Goldfeldt est un expert en placements chevronné et compte plus de 11 années d'expérience auprès de Gestion de Placements Mawer Ltée. Il est un analyste financier agréé depuis 2011. Il est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Waterloo et d'un baccalauréat en administration des affaires (avec grande distinction), avec concentration en finances et mineure en économie, de l'Université Wilfrid Laurier.

Steven Visscher est entré au service de Gestion de Placements Mawer Ltée en 2005 et fait partie de l'équipe de répartition de l'actif. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec distinction de l'Université de l'Alberta. Il détient le titre de gestionnaire de placements canadien et est un analyste financier agréé.

1 Le Fonds de placements diversifiés Manuvie est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 mars 2013. 2 Le Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie est fermé aux nouveaux placements depuis le 30 juillet 2014.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose avec ses sociétés affiliées une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats de fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 30 septembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (863 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 27,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

