LGC Capital finalise un investissement dans Viridi Unit SA, un producteur suisse de cannabis







MONTRÉAL, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

LGC Capital conclut une transaction réglée entièrement en actions, concernant 30 % des actions de Viridi plus une redevance de 5 % sur son chiffre d'affaires net

/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

LGC Capital Ltd (TSXV : LG) (OTC-PINK : LGGCF) (« LGC ») a le plaisir d'annoncer la conclusion de la transaction précédemment annoncée avec Viridi Unit SA (« Viridi »), le producteur suisse de cannabis. LGC a émis 35 167 001 actions ordinaires au prix de 0,1143 USD chacune à Viridi, en échange d'une participation de 30 % dans Viridi, outre une redevance de 5 % sur les ventes nettes de Viridi sur dix ans. Tous les documents finaux relatifs à l'opération seront soumis aujourd'hui à la Bourse de croissance TSX.

La présence de Viridi sur le marché en Suisse et en Europe

Viridi produit, traite et distribue des produits à forte teneur en CBD contre la maladie d'Alzheimer, sous la marque ØN? Premium Cannabis, dans plus de 500 points de vente en Suisse.

Récemment en octobre, LGC a annoncé que Viridi avait récolté et transformé 20 000 plants de ses serres genevoises, soit 6 000 mètres carrés de couvert végétal. Cette récolte récente a produit 2 700 kg de fleurs de cannabis séchées à forte teneur en CDB, qui seront utilisées comme intrants pour les produits de cannabis de qualité supérieure ØN?, ainsi que pour les marchés de gros d'Europe.

Viridi utilise un système de sélection breveté pour ses souches et ses semences de grande qualité, à forte teneur en CBD, conformes aux réglementations suisse (<1 % de THC) et européenne (<0,02 % de THC). Viridi lancera également Viridi Care, sa ligne de cosmétiques CBD pour le marché mondial, début 2019.

L'investissement de LGC Capital dans Viridi

Le 1er août 2018, LGC a annoncé un accord exécutoire pour acquérir une participation de 30 % dans Viridi, un fournisseur de cannabis autorisé, intégré verticalement, pour les marchés suisse et européen.

Conformément aux conditions du contrat, LGC a acquis une participation de 30 % de Viridi, par l'émission de 35 167 001 actions ordinaires de LGC, à un prix d'émission de 0,1143 USD chacune, la valeur totale correspondant à 3 millions de CHF (4 019 588,22 USD).

Le nombre exact d'actions à émettre est basé sur le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de LGC sur cinq jours précédant immédiatement la date de clôture, le 5 décembre 2018. Les actions émises à Viridi représentent environ 8,45 % du nombre d'actions de LGC en circulation au moment de la clôture.

LGC recevra également une redevance de 5 % sur les ventes nettes de Viridi sur une période de dix ans.

Pour cette transaction, LGC a versé une commission d'intermédiaire à une partie n'ayant aucun lien de dépendance, égale à 3 % de la contrepartie totale, réglée au comptant et à 2 % de la contrepartie totale, en émettant 703 340 actions ordinaires de LGC.

L'ensemble des actions ordinaires émises par LGC dans le cadre de l'opération sont assujetties à un délai de garde de quatre mois.

John McMullen, le PDG de LGC, a déclaré : « L'équipe de LGC et moi-même sommes très heureux de la finalisation de notre investissement stratégique dans Viridi. Grâce à des partenaires comme Viridi en Suisse, LGC renforce sa présence sur le marché autorisé du cannabis en Europe, dont la croissance devrait atteindre 98 milliards d'USD d'ici à 2025, selon un récent rapport de BMO. Tandis que le marché du cannabis se développe rapidement en Suisse et dans l'Union européenne, Viridi et son site ØN? Premium Cannabis renforcent leur image de marque en Europe, en tant que distributeur de premier plan de produits conformes de cannabis, de qualité supérieure et à forte teneur en CDB. »

À propos de LGC Capital Ltd (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital est une grande société de placement spécialisée dans le marché mondial du cannabis légal. À travers ses sociétés de placement de portefeuille, LGC met en place un système de premier plan, intégré verticalement, de sociétés de cannabis légal interconnectées, incluant la culture, la transformation et la distribution en Australie, en Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada, au service des marchés intérieurs et d'exportation. LGC Capital Ltd est une société publique par action, de droit canadien, inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSXV : LG).

Par l'intermédiaire de ses partenaires et en partant du principe que les transactions en cours examinées par la TSXV seront approuvées, LGC détient actuellement des intérêts dans plus de 41 800 mètres carrés de cannabis planté en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie, une superficie qui devrait atteindre près de 200 000 mètres carrés en 2021, au fur et à mesure que les sociétés du portefeuille réaliseront leurs plans de croissance, sans compter la délivrance anticipée d'une licence pour les activités de Tricho-Med au Québec (Canada).

Les partenaires de LGC commercialisent actuellement des produits à base de cannabis dans plus de 1 000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médicales en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont disponibles sous une variété de formats, notamment des fleurs de cannabis séchées, des teintures, des huiles, des graines et des boissons.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs eu égard à LGC Capital Ltd (« LGC ») et à ses activités, sa stratégie, ses investissements, son rendement financier et sa situation financière respectifs. Ces énoncés sont généralement identifiés par l'emploi de termes prospectifs tels que « pourrait », « va », « s'attend à », « estime », « anticipe », « a l'intention de », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes et de leurs variantes. Les résultats et les rendements réels de LGC et de Viridi pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. De tels énoncés sont dans leur intégralité assortis d'une réserve en raison des incertitudes et des risques inhérents entourant les attentes futures. Parmi les principaux facteurs qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes citons, entre autres, des facteurs d'ordre général liés aux marchés et à l'économie, la concurrence, les réglementations gouvernementales et les facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque et gestion du risque » du rapport de gestion de LGC pour l'exercice clos le 30 juin 2018, tel que déposé sur SEDAR (http://www.sedar.com). Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à LGC et aux personnes agissant en son nom. Sauf indication contraire, l'ensemble des énoncés prospectifs n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse et ni LGC ni Viridi ne sont tenus de les mettre à jour, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

Avertissement relatif aux communiqués de presse

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué de presse.



John McMullen

+1-416-803-0698

john@lgc-capital.com

Directeur financier

Anthony Samaha

+44-20-7440-0640

anthony@lgc-capital.com

Relations avec les investisseurs

Dave Burwell

+1-403-221-0915

dave@howardgroupinc.com



Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 07:30 et diffusé par :