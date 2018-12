/R E P R I S E -- Convocation de presse - Motions de l'Opposition officielle : Commissaire pour la communauté LGBTQ+ et Aide aux travailleurs vivant dans la précarité/







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La leader de l'Opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy et le porte-parole en matiere d'itinérance et de jeunesse, M. Benoît Langevin, vous convient à une rencontre de presse concernant deux enjeux importants pour beaucoup de Montréalais et de Montréalaises.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Présentation de deux motions de l'Opposition officielle



Quand : Mercredi 12 décembre 2018 à 13h



Où : Salle R-110

Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :