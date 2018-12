Publication du portrait des Québécoises, édition 2018 : des gains et des situations à améliorer







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil du statut de la femme publie le Portrait des Québécoises 2018. Document de référence et guide pratique, le Portrait 2018 est aussi disponible en édition numérique. Depuis 2006, le Conseil compile des données afin d'apprécier les progrès accomplis et de prendre la mesure des inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes. Neuf domaines de la vie économique et sociale y sont abordés : la démographie, la situation familiale, l'éducation, le travail, le revenu, la politique et la gouvernance, l'emploi du temps, la santé et la violence.

Dans la sphère familiale, les femmes continuent d'accorder plus de temps que les hommes aux tâches domestiques, agissent plus souvent qu'eux comme proche aidante et consacrent aussi plus de temps à ces tâches. Le portrait nous permet aussi de constater que les femmes sont surreprésentées parmi les chefs de famille monoparentale.

La situation des femmes en 2018 semble favorable sous plusieurs aspects, notamment en matière de scolarité et d'accès à l'emploi. La présence des femmes s'est améliorée dans certaines professions traditionnellement masculines. Toutefois, les choix de secteurs, de domaines d'études et de carrière restent encore largement traditionnels, comme en témoignent la forte représentation des femmes en santé et leur sous-représentation en sciences appliquées et en ingénierie.

Le portrait met aussi en évidence le fait que les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel et qu'un écart entre les sexes subsiste au chapitre de la rémunération moyenne des personnes travaillant à temps plein. Enfin, les femmes demeurent largement majoritaires parmi les victimes de crimes conjugaux et d'agressions sexuelles.

Le Conseil du statut de la femme a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec et d'informer la population sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

