Boralex annonce la nomination de Bruno Guilmette comme nouveau vice-président et chef de la direction financière







Jean-François Thibodeau demeure chez Boralex pour assurer la transition

MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Bruno Guilmette au poste de vice-président et chef de la direction financière à compter du 14 janvier 2019. Il succède ainsi à M. Jean-François Thibodeau qui a annoncé sa volonté de prendre sa retraite, après avoir assumé cette fonction au cours des 15 dernières années. La transition harmonieuse des dossiers pourra ainsi se faire jusqu'au départ à la retraite de M. Thibodeau prévu à la fin du mois de mars 2019.

« Je tiens à remercier Jean-François pour ses nombreuses années à la tête de la direction financière. Son leadership et sa vaste expérience en matière de finance corporative, de comptabilité financière de sociétés publiques et de fiscalité ont grandement contribué à la croissance et au succès de Boralex au cours des années », a affirmé Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. « Un nouveau chapitre s'ouvre avec l'arrivée de Bruno Guilmette dont le profil en gestion dans le secteur des services financiers et des investissements en infrastructures au Canada et à l'international saura sans aucun doute contribuer à la progression de la Société pour les années à venir. »

M. Guilmette apporte chez Boralex sa vaste expérience en matière de gestion financière et d'acquisition et de financement de projets d'infrastructure à travers le monde. Il jouit aussi d'une feuille de route remarquable dans des rôles de direction au sein d'entreprises en plein essor.

« Tout au long de sa carrière, M. Guilmette a démontré une grande créativité dans des transactions complexes d'acquisitions d'entreprises et de développement de celles-ci en vue de créer de la valeur » a indiqué M. Lemaire. « Son leadership décisif, ses connaissances approfondies des marchés des capitaux et sa grande expérience le qualifient hautement pour assumer ce nouveau rôle. Je suis ravi qu'il se joigne à notre équipe. »

Jusqu'à tout récemment, M. Guilmette a occupé le poste de chef des investissements par intérim à la Banque de l'infrastructure du Canada, où il a mis en place les politiques et les processus initiaux de l'organisation en matière d'investissements et de conseils. Auparavant, il était premier vice-président, placements - infrastructures, chez Investissements PSP. Dans le cadre de ces fonctions, il a approfondi son expérience avec les investisseurs en développant un nouveau groupe et un fonds d'investissements de près de 9 G$. M. Guilmette a également été directeur principal, placements privés, à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Au cours de sa carrière, il a siégé au comité exécutif du conseil d'administration de la Global Infrastructure Investor Association, et a siégé sur les conseils d'administration d'AviAlliance, Isolux Infrastructure, Transelec et Southern Star. M. Guilmette siège actuellement au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada et continuera d'assumer ces responsabilités suite à son arrivée chez Boralex.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce de HEC Montréal, M. Guilmette a obtenu une maîtrise en administration des affaires à l'Université McGill, ainsi qu'une certification IAS.A à l'Institut des administrateurs de sociétés. Il est comptable professionnel agréé (CPA, CA) et titulaire de la désignation d'analyste financier agréé (CFA).

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Matériel médiatique :

Une photo haute résolution de M. Guilmette est disponible sur demande en contactant Julie Lajoye à l'adresse courriel julie.lajoye@boralex.com.

SOURCE Boralex inc.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :